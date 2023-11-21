Биржа

Диана Тийдема

21 ноября 2023 в 12:37









Падение цен на энергоносители лишило Ignitis прибыли

Компания продолжила инициативы по декарбонизации, сократив выбросы парниковых газов на 3,9% по сравнению с 2022 годом. Фото: Scanpix

Энергокомпания Ignitis Grupe, торгующаяся на Вильнюсской фондовой бирже, потеряла в третьем квартале как оборот, так и прибыль, но продолжила вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии.

Оборот Ignitis упал на 63,6% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 56,8 млн евро, что на 19% меньше, чем год назад.

Операционная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на 3,3% и составила 345,3 млн евро.

Причинами снижения названы более низкие цены на электроэнергию и газ, а также снижение потребления.

Однако, если смотреть на прибыль Ignitis за январь-сентябрь, то окажется, что она выросла на 15% и достигла 212,6 миллиона евро.

Общий объем инвестиций компании увеличился до 633,7 млн ​​евро, из которых 68,5% направлено в Литву.

Вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии

Часть средств была направлена на генерацию солнечной энергии в Латвии. Проект включает в себя три станции. По данным Ignitis, это крупнейший проект подобного рода в странах Балтии.

Начало работ запланировано на 2024 год, а вывод в коммерческую эксплуатацию – на 2025 год. Общая сумма инвестиций – до 178 миллионов евро.

Цель, согласно стратегии Ignitis Grupe, – увеличить мощности по производству зеленой энергии в четыре раза к 2030 году.

Ignitis также отмечает, что будущие тенденции цен на энергетических рынках будут зависеть от нескольких глобальных факторов, включая состояние поставок газа в Европу и цену квот на выбросы углерода.