Акционеры Merko утвердили дивиденды больше изначально заявленных

Председатель правления Merko Иво Волков получит более 5000 евро дивидендов. Фото: Liis Treimann

Вместо изначально заявленного дивиденда в размере 1 евро в апреле правление Merko увеличило его до 1,3 евро, в эту среду акционеры это утвердили.

На собрании присутствовало 47 акционеров, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Вероятно, большой интерес вызвал новый руководитель Иво Волков или значительно больший дивиденд, чем выплачивался в последние годы.