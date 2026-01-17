Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 17.01.26, 06:00

Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла

Почему в заголовке Трамп, а на картинке – страшная зависимость? Да потому что рынок – это казино! Хотите доказательств? Слушайте подкаст!
Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
  • Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?
  • Foto: Эдуардо Леаль / AFP / Scanpix
Вот, чем ценен Тайвань: у TSMC рекордная прибыль! Неужто пузырь ИИ продолжает надуваться? Или причины совершенно другие?
Европейцы опять регулируют кривизну огурцов и мешают хорошим трейдерам зарабатывать деньги. Как евробюрократы чуть не сорвали умную сделку?
Против Джерома Пауэлла начато уголовное расследование. И это после того, как Трамп потребовал, чтобы тот резко снизил учетную ставку. Что-то это напоминает в кое-какой стране, не правда ли?

Статья продолжается после рекламы

Слушай сюда, расскажу TEMU. Чем хорош китайский сервис, акции которого падают? И какие приложения самые скачиваемые в Европе?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

