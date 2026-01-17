Назад 17.01.26, 06:00 Владимир Владимирович Трамп? Уголовное расследование против Пауэлла Почему в заголовке Трамп, а на картинке – страшная зависимость? Да потому что рынок – это казино! Хотите доказательств? Слушайте подкаст!

Чем отличается то, что на картинке, от пафосного фондового рынка?

Foto: Эдуардо Леаль / AFP / Scanpix

Вот, чем ценен Тайвань: у TSMC рекордная прибыль! Неужто пузырь ИИ продолжает надуваться? Или причины совершенно другие?

Европейцы опять регулируют кривизну огурцов и мешают хорошим трейдерам зарабатывать деньги. Как евробюрократы чуть не сорвали умную сделку?

Против Джерома Пауэлла начато уголовное расследование. И это после того, как Трамп потребовал, чтобы тот резко снизил учетную ставку. Что-то это напоминает в кое-какой стране, не правда ли?

Слушай сюда, расскажу TEMU. Чем хорош китайский сервис, акции которого падают? И какие приложения самые скачиваемые в Европе?