  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,00%6 816,63
  • DOW 300,00%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 1000,82%10 569,88
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 04.03.26, 15:41

Надежды на восстановление торговли тают. «Ключевое слово сейчас – ценовая чувствительность»

Совокупный оборот розничной торговли в последние четыре квартала практически не изменился, а руководители сектора стали более пессимистичными, сообщила в эфире радио Äripäev аналитик по конкуренции Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв.
Олег Гросс, владелец сети продуктовых магазинов Grossi. В прошлом году компания инвестировала в расширение.
  • Олег Гросс, владелец сети продуктовых магазинов Grossi. В прошлом году компания инвестировала в расширение.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Кыйв, даже небольшой рост в отрасли обеспечивают главным образом сети, предлагающие более низкие цены и продолжающие расширяться.
