Надежды на восстановление торговли тают. «Ключевое слово сейчас – ценовая чувствительность»
Совокупный оборот розничной торговли в последние четыре квартала практически не изменился, а руководители сектора стали более пессимистичными, сообщила в эфире радио Äripäev аналитик по конкуренции Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв.
Розничная сеть Lidl в Эстонии сообщила, что в этом году в среднем увеличит заработные платы своим работникам на 4,5%. Другие магазины тоже движутся к повышению оплаты труда, но размеры и сроки повышения различаются.
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.