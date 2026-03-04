Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,68%6 862,94
  • DOW 300,5%48 745,26
  • Nasdaq 1,18%22 783,04
  • FTSE 1000,84%10 571,93
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,68%6 862,94
  • DOW 300,5%48 745,26
  • Nasdaq 1,18%22 783,04
  • FTSE 1000,84%10 571,93
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • 04.03.26, 16:09

Вкус биржи: не брат ты мне, Уорнер. Решение на миллиарды было идиотским?

Netflix взлетел на новостях о полном провале на переговорах о поглощении. В чем подвох?
Инвесторы вздохнули с облегчением: Netflix не будет покупать дорогую игрушку.
  • Инвесторы вздохнули с облегчением: Netflix не будет покупать дорогую игрушку.
  • Foto: Игорь Головнев / SOPA Images via ZUMA Press Wire / Scanpix
Научился у Илона Маска? Левак Джек Дорси воспользовался методом проклятых капиталистов: уволил тысячи людей. От каждого по способностям, каждому – сколько выжмем?
И близко не два процента! Какой была оптовая инфляция?
Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Четыре–пять лет назад деньги почти ничего не стоили, но такой бум больше не нужен, сказал Херти Таммо.
  • 31.01.26, 14:02
Награжденный президентом инвестор: когда людям слишком хорошо живется, они уже не хотят рисковать
По мнению руководителя концерна Infortar Айна Ханшмидта, важно, чтобы у руководителя компании была доля в бизнесе, которым он управляет.
  • 06.02.26, 13:47
ТОП инвестиций биржевых руководителей: портфель Ханшмидта на Таллиннской бирже превысил 197 млн евро
Нас такими темпами останется меньше миллиона! Ну, вы знаете, что делать...
  • 27.02.26, 17:11
Делов-то: президент жжет глаголом, куда Пылва подевался, вымираем?
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
3
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
4
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
5
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
6
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?

Последние новости

Биржа
  • 04.03.26, 17:05
Глава Goldman Sachs: рынкам потребуется несколько недель, чтобы полностью осознать влияние войны с Ираном
Mнения
  • 04.03.26, 16:44
Адам Эрки Энок: война с Ираном показывает, что ископаемое топливо делает нас уязвимыми
Новости
  • 04.03.26, 16:38
Иран выпустил ракету в сторону Турции, ее сбили системы ПВО НАТО
Новости
  • 04.03.26, 16:25
Война в Персидском заливе может привести к росту платежей по жилищным кредитам
Биржа
  • 04.03.26, 16:09
Вкус биржи: не брат ты мне, Уорнер. Решение на миллиарды было идиотским?
Новости
  • 04.03.26, 15:41
Надежды на восстановление торговли тают. «Ключевое слово сейчас – ценовая чувствительность»
Подсказка
  • 04.03.26, 14:43
Бухгалтеру на заметку: как быстро уменьшить ущерб после атаки мошенников
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников

Сейчас в фокусе

Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
Эпицентр
  • 03.03.26, 06:00
Воротилы бизнеса вспоминают свой первый банан. Для Гросса он как первая любовь, Сели поделил фрукт с братом
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Эрки Килу меняет рабочее место в Лондоне на Таллинн.
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026