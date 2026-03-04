Вкус биржи: не брат ты мне, Уорнер. Решение на миллиарды было идиотским?

Netflix взлетел на новостях о полном провале на переговорах о поглощении. В чем подвох?
- Инвесторы вздохнули с облегчением: Netflix не будет покупать дорогую игрушку.
- Foto: Игорь Головнев / SOPA Images via ZUMA Press Wire / Scanpix
Научился у Илона Маска? Левак Джек Дорси воспользовался методом проклятых капиталистов: уволил тысячи людей. От каждого по способностям, каждому – сколько выжмем?
И близко не два процента! Какой была оптовая инфляция?
Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».
