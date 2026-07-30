Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,23%313,3
  • OMX Riga0,49%918,88
  • OMX Tallinn−0,14%2 142,11
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,94
  • S&P 500−1,52%7 316,15
  • DOW 30−2,19%51 594,14
  • Nasdaq −1,74%24 442,94
  • FTSE 1000,05%10 913,55
  • Nikkei 2250,71%61 867,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,8
  • OMX Baltic−0,23%313,3
  • OMX Riga0,49%918,88
  • OMX Tallinn−0,14%2 142,11
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,94
  • S&P 500−1,52%7 316,15
  • DOW 30−2,19%51 594,14
  • Nasdaq −1,74%24 442,94
  • FTSE 1000,05%10 913,55
  • Nikkei 2250,71%61 867,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,8

Inbank планирует разместить акции на Стокгольмской бирже

Inbank планирует разместить акции на бирже и отдает предпочтение Стокгольму, рассказал генеральный директор компании Прийт Пылдоя в эфире утренней программы радио Äripäev.
Генеральный директор Inbank Прийт Пылдоя.
  • Генеральный директор Inbank Прийт Пылдоя.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Пылдоя, Inbank может разместить акции на бирже в течение ближайших двух лет. Сейчас на Таллиннской бирже торгуются облигации Inbank.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.07.26, 10:35
Inbank выходит на рынок Греции
Inbank расширяет деятельность на рынок Греции, создавая для этого совместное предприятие с одним из ведущих греческих банков Eurobank. Совместное предприятие будет принадлежать Inbank и Eurobank в равных долях, сообщила компания в пресс-релизе.
Биржа
  • 29.05.26, 14:27
Inbank рассматривает IPO в Стокгольме, Таллиннская биржа надеется на двойной листинг
Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.
Биржа
  • 28.05.26, 17:12
Биржа Стокгольма привлекает крупные балтийские компании: на прицеле Bolt и Inbank
Швеция начала привлекать технологических гигантов и успешные крупные компании Балтии к листингу на местной бирже – Nasdaq Stockholm. Особый интерес у руководства биржи вызывают, в частности, эстонские Bolt и Inbank.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
2
Эпицентр
  • 29.07.26, 06:00
Санкции работают: местный бункеровочный бизнес резко упал
3
Новости
  • 28.07.26, 15:04
Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии
4
Mнения
  • 28.07.26, 07:57
Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа
5
Новости
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
6
Новости
  • 28.07.26, 17:02
Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Последние новости

Новости
  • 30.07.26, 13:41
Лейс ждет от Таллиннского аэропорта расширения маршрутной сети
Биржа
  • 30.07.26, 11:54
Чистый убыток Liven оказался хуже прогноза аналитиков
Биржа
  • 30.07.26, 11:28
Inbank планирует разместить акции на Стокгольмской бирже
Биржа
  • 30.07.26, 10:56
Убыток Arco Vara усугубился
Биржа
  • 30.07.26, 09:59
EfTEN снизил долю пустующих площадей до минимума за три года
Новости
  • 30.07.26, 09:36
В Западной Эстонии отменят ограничения на высоту морских ветропарков
Новости
  • 30.07.26, 08:45
Экономика Эстонии во втором квартале показала уверенный рост
Биржа
  • 30.07.26, 08:18
ФРС сохранила процентные ставки, несмотря на разногласия. Уолл-стрит обвалилась

Сейчас в фокусе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину обороты бункеровочных компаний пошли вниз.
Эпицентр
  • 29.07.26, 06:00
Санкции работают: местный бункеровочный бизнес резко упал
Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
Новости
  • 28.07.26, 17:02
Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству
Производство мебели на заводе Bellus Furniture в Хальяла.
Новости
  • 29.07.26, 08:34
Дочерняя компания в Украине спасла эстонского производителя диванов от худшего
Под удар российских атак попала автозаправочная станция в украинском Запорожье.
Новости
  • 28.07.26, 18:21
Европа планирует ввести санкции против 1600 компаний, помогающих России
Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
Новости
  • 29.07.26, 08:18
Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»
Генеральный директор Restate Ристо Абель и руководитель проектов по развитию недвижимости Алекс Вернер в логистическом центре по адресу Каабли, 13a.
Новости
  • 28.07.26, 15:04
Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии
Павел Дуров.
Новости
  • 29.07.26, 09:47
Россия объявила Павла Дурова в международный розыск
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026