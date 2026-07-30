Чистый убыток Liven оказался хуже прогноза аналитиков

Аналитическая компания Enlight Research ожидала от Liven значительно большей выручки и меньшего убытка. По словам главы Liven Андеро Лаура, скромный финансовый результат был ожидаемым.
Foto: Liis Treimann
Выручка девелопера во втором квартале составила 4,5 млн евро, сократившись на 39% по сравнению с прошлым годом. Чистый убыток компании достиг 0,6 млн евро. Годом ранее она получила чистую прибыль в размере 1 млн евро. По итогам полугодия при выручке 11,4 млн евро чистый убыток составил 0,2 млн евро.
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