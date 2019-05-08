Международное гимназическое образование открывает двери университетов по всему миру

В эстонских гимназиях программа международного бакалавриата (International Baccalaureate, IB) появилась в 2003 году. Она предлагает ученикам максимально гибкий выбор предметов и возможности самореализации.

Пройдя учебную программу, ученики получают целый ряд преимуществ, являющихся ядром всей программы. Например, это всестороннее развитие и формирование критичного мышления и навыков рассуждения, умение понимать других людей. Поскольку главная цель бакалавриата – обеспечить признанную на международном уровне подготовку к дальнейшему обучению в вузе, ученик концентрируется на тех предметах, которые он хочет изучать после гимназии.

Каждый ребенок в чем-то талантлив

Если в Эстонии международный бакалавриат известен, скорее, как модель образования для детей дипломатов и работающих за границей специалистов, то все чаще гимназии с программой IB выбирают родители, дети которых доучились до уровня среднего образования в обычной школе.

Натали Антонова, работающая врачом в Таллиннской детской больнице, дочь которой учится в школе Audentes в классе подготовки к международному бакалавриату Pre-IB, то есть, в обычном понимании в 10-м классе, говорит, что она уже давно слышала о возможности получить среднее образование по программе IB и считает, что это лучший трамплин для продолжения обучения за границей. Учебную работу в гимназиях нужно больше приблизить к системе обучения в вузах, считает она.

«Моя дочь хочет продолжить обучение в Америке и сделать там карьеру в медицине. Если два последних года она будет изучать химию и биологию на высшем уровне и сразу выучит всю терминологию на английском языке, то получит значительное преимущество», - уверена Натали, добавив, что для нее наличие индивидуальной учебной программы на английском языке является наибольшим плюсом международного бакалавриата.

Именно индивидуальный подход к каждому ученику и гибкая учебная программа IB стали образцом для развития государственной учебной программы, поскольку перегрузка предметами в гимназиях Эстонии уже давно стала проблемой. Оказываемое на ученика давление, чтобы он одинаково хорошо учился по всем предметам, не дает ему сосредоточиться на интересующих его приоритетах, в результате чего ребенок утрачивает желание учиться и прирожденный талант пропадает. В результате сотрудничества между домом и школой, в Pre-IB в полной мере раскрывают таланты учеников, превращая алмаз в бриллиант.

Если в Эстонии IB известен, скорее, как модель образования для детей дипломатов и работающих за границей специалистов, то все чаще гимназии с программой IB выбирают родители, дети которых доучились до уровня среднего образования в обычной школе.

По словам Натали, возможность заранее подумать о своем будущем, самому выбрать предметы дает ребенку почувствовать, что он несет ответственность за свое будущее. «Для родителей это большая радость!»

Помимо академических знаний, в фокусе социальная активность

Также в программе IB Натали ценит то, насколько большое внимание в ней уделяется социальной ответственности и общению с общиной. «Creativity Action Service (CAS), то есть, креативность и социальная активность – это то, что предлагает только программа IB», – рассказала она, добавив, что цель CAS заключается в том, чтобы привязать ученика к общине посредством активной деятельности.

Если точнее, то CAS направляет учеников заниматься творчеством, общественно полезной деятельностью или спортом. Выбранный учеником тот или иной проект всегда полезен каким-либо образом общине. Например, ученики Audentes посещали с индивидуальным проектом Кейласкую детскую деревню SOS, чтобы обучить живущих там детей английскому языку и помочь им с уроками. Также ученики развивали свою креативность в разработанной ООН игре-симуляторе и посещали центр экологического образования RMK в Аэгвийду, чтобы получить опыт научной полевой работы, попробовать себя в командной работе и развить творческое научное мышление.

Все эти действия формируют мировоззрение и жизненные ценности ученика, учат тому, что надо помогать другим людям и быть доброжелательным по отношению к ним. В будущем это поможет снизить количество социальных проблем и сохранить правильные моральные ценности. На Рождество Натали уже второй раз проводила благотворительную кампанию для Таллиннской детской больницы, в которой ученики Audentes приняли активное участие.

Совместная работа ученика и учителя как важный компонент обучения

В связи с проводимой в Эстонии реформой образования, много говорится о том, что вместо инструментальных навыков нам требуется больше инновационных людей с комплексным мышлением и хорошим воображением. Каждый из нас знает, как найти в интернете тот или иной факт или нужную формулу, но создать связи между разными дисциплинами и применять полученные знания в жизни уже намного сложнее.

Отец двух мальчиков, учащихся в Audentes по программе IB, канадец Мигель Карон, который приехал в Эстонию год назад, ценит в программе именно теоретический курс интердисциплинарных зданий Theory of Knowledge (TOK), где ученики и учителя учатся вместе.

«В программе IB мне больше всего нравится связь предметов с повседневной жизнью. Уже на первом курсе ученики изучали, что такое знания, как они формируются, как связаны между собой», – рассказал он, добавив, что это крайне важно с точки зрения дальнейшего обучения.

Основанная на сотрудничестве ученика и учителя модель обучения полезна всем: ученикам предлагается больше пространства для экспериментов, проявления инициативы и самостоятельного мышления, а это основа любой творческой работы. Учитель получает большую свободу в своей работе, становясь вдохновителем учеников. О диалоге между учителем и учеником как о важном компоненте образования говорят многие, но внедрение идеи в государственные программы требует немало времени.

Трамплин для продолжения обучения в вузе

Поскольку программа IB учитывает требования общества и то, что глобализация предприятий требует иного образования, перед учениками после окончания гимназии открывается больше дорог.

Мигель, который возглавляет компанию Gamesys Estonia OÜ и смотрит на предлагаемое образование как предприниматель, считает, что возможность запускать проекты и управлять ими развивает в учениках чувство ответственности и самостоятельности, позволяет приобрести необходимые в будущем навыки. «Четыре года мы жили в Чехии, где ребята учились по программе IB для основной школы. После переезда в Эстонию год назад, я хотел, чтобы они продолжили по этой программе учиться уже в гимназии, – отметил Мигель. – Обучение дает знания о том, как все в мире устроено. Иногда я думаю, что мои сыновья даже слишком взрослые для своего возраста», – отметил он, не скрывая гордую улыбку.

Обучение программе IB дает еще один плюс – преимущества при поступлении в лучшие вузы мира. «Многие университеты предоставляют ученикам, окончившим программу IB, значительные скидки на обучение», – пояснил Мигель, добавив, что наличие диплома о завершении программы IB значительно упрощает поступление в университеты.

«Уже месяца три мы с ребятами изучаем условия поступления в разные университеты. Старший сын хочет стать ветеринаром, младший – изучать цифровое искусство. Благодаря обучению по программе IB, они будут иметь преимущество при поступлении в выбранные ими бельгийские университеты. Им не нужны никакие справки или рекомендации. Это стало одной из причин, почему мы выбрали данную программу».

Наибольшей популярностью пользуется программа business management

Аннелийз Кыйв, координатор обучения по программе IB в Audentes

Наибольшей популярностью пользуется учебная программа IB Audentes business management. Сегодня молодые считают, что знания, предлагаемые базовой экономической программой, крайне необходимы в жизни, и я полностью согласна с ними, поскольку это очень интересная и углубленная программа. Логика преподавания развивает в ученике такие навыки мышления, которые в будущем превратят его в ценного сотрудника для любой компании.

Второй особенностью этой учебной программы является то, что через все предметы проходит «cruiqle and core», то есть, критичное и аналитическое мышление, или theory of knowledge. Данный подход, связывающий разные программы и реальную жизнь, побуждает учеников развивать критичное и аналитическое мышление, задавать вопросы, находить связи и ответы. Предметы в нашей учебной программе тесно переплетены. Большое внимание уделяется тому, почему ты должен что-то знать, где можно получить это знание, в какой контекст можно его поместить. Стоит отметить, что недостаточно знать факты. Важно знать предмет и уметь в надлежащий момент использовать свои знания. Существенное место в нашей программе занимает творческое мышление и развитие умения находить решение проблем, навыков аргументации. Мы стараемся развивать как навыки устного, так и письменного выражения мыслей, умение дискутировать, делать доклады, выступать с речью. Программа IB подходит тем, кто полон желания исследовать, изобретать, делать открытия, проводить испытания и испытывать свои силы. Тем, кто хочет как-то проскочить по жизни, эта программа не подходит. Умение планировать время и желание учиться ради своего будущего гарантируют удачную сдачу сессий.