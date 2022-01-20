Elmo Rent и Telia внедряют технологию 5G в автомобили с дистанционным управлением

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Разрабатываемое ELMO Rent решение с использованием технологии дистанционного управления позволяет доставлять электромобиль клиенту и при необходимости парковать на другом месте без физического присутствия водителя в машине. При использовании сети 5G между автомобилем и пультом дистанционного управления возникает минимальная задержка, что значительно сокращает время реагирования.

На сегодняшний день дистанционно управляемый электромобиль ELMO Rent успешно прошел первый этап официального теста на площадке транспортного департамента. После прохождения второго этапа автомобиль будет готов к уличным тестам. Подключенный к 5G-роутеру Telia электромобиль ELMO Rent с дистанционным управлением можно было увидеть и испытать на конференции Digital Hub, которая прошла в Котле культуры 10 ноября.

Идея дистанционного управления как услуги заключается в том, чтобы удаленно доставить автомобиль прямо к двери клиента. После этого клиент может использовать его как обычный арендованный автомобиль и завершить сеанс аренды в удобном ему месте. Затем оператор удаленно доставит машину к следующему клиенту. В конечном итоге это позволит обслуживать большую клиентскую базу с меньшим автопарком и минимизировать время, необходимое для доставки автомобиля к двери клиента.

Важным вопросом при использовании дистанционного управления является минимизация задержки при передаче данных между автомобилем и пультом дистанционного управления. До сих пор задержка при передаче данных через сеть 4G была достаточно низкой, чтобы обеспечить безопасное дистанционное управление автомобилем. Использование сети 5G сократит задержку связи, что улучшит время реакции и позволит оператору уже очень хорошо дистанционно управлять автомобилем.

По словам Маргуса Круппа, руководителя программы 5G Telia, сотрудничество с Elmo Rent – один из первых реальных примеров того, какие захватывающие возможности может предлагать 5G . «Мы очень рады, что можем использовать 5G для продвижения инноваций в Эстонии и делать это вместе с местным партнером. Надеюсь, что в результате этого сотрудничества мы скоро увидим автомобили с дистанционным управлением и на наших дорогах», – сказал Крупп.

По сути, услуга доставки автомобиля клиенту – это решение, которое уже работает сегодня, но автомобиль доставляется к клиенту обычным способом. По словам основателя Elmo Rent Энна Лаансоо-младшего, услуга дистанционного управления автомобилем – логичный шаг как для для Elmo, так и клиента. «Поскольку концепция доставки машины к дверям была очень хорошо принята клиентами, переход от сидящего за рулем водителя на систему дистанционного управления будет коммерчески гладким. Команда Elmo с интересом ждет положительного влияния 5G на дистанционное управление автомобилем», – заметил он.

Elmo Rent сотрудничает с Telia с 2013 года, когда было разработано решение, позволяющее открывать двери автомобиля с помощью отправленного клиентом SMS.