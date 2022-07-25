Управление предприятием настолько хорошо, насколько хорошо налажена работа его ИТ

Период летних отпусков обычно выявляет, насколько хорошо налажена работа ИТ на предприятии. Один мой хороший друг очень метко сказал, что управление каждой компанией настолько хорошо, насколько хорошо управление ее ИТ, говорит Лаури Тийтус, руководитель сферы ИТ-услуг Telia.

Информационные технологии больше не являются исключительной прерогативой ИТ-компаний и играют значительную роль в нашем все более дигитальном мире. Тем не менее до сих пор существуют компании, в которых ИТ занимает низшие ступени корпоративной иерархии, а работники ИТ, так сказать, предоставлены сами себе. Миссия ИТ-руководителя больше не может сводиться к повседневному администрированию систем и оптимизации расходов: его работа должна поддерживать бизнес и фокусироваться на предоставлении хороших решений.

Управление бизнесом и ИТ должно быть согласовано

Если ИТ-руководитель компании говорит, что безумно загружен работой и не сможет отдохнуть и этим летом, это явный признак того, что работа ИТ в компании организована не самым оптимальным образом. Наиболее распространенная причина этого кроется в том, что ИТ-руководитель занимается «тушением пожаров», что не позволяет ему подолгу отсутствовать.

Однако времена, когда ИТ-менеджер занимался в основном повседневными вопросами и фокусировался на администрировании ИТ, давно прошли. Решение текущих проблем — это работа техподдержки , в то время как ИТ-руководитель должен думать о создании коммерческой ценности, развитии технологий и, что не менее важно, об управлении бизнес-процессами. Он должен иметь четкую концепцию, которая обеспечивает компании конкурентное преимущество через управление процессами, связанными с технологическим развитием.

ИТ-руководитель — это прежде всего менеджер

Необходимо понимать, что ИТ-руководитель — это менеджер с большой буквы. Его роль заключается в выявлении потребностей, ожиданий и потенциала фирмы, а также в разработке стратегического плана. Консультирование руководства — еще одна важная миссия ИТ-руководителя. ИТ-руководитель должен видеть связи там, где другие их не видят, и устранять первопричины проблем, а не устранять их последствия.

ИТ-руководитель отвечает за планирование масштабного развития и управление им. Помимо этого, ИТ-руководитель должен решать, до какой степени следует опираться на собственные силы, а что имеет смысл отдать на аутсорсинг

Ему также нужно уделять внимание разработке оптимального рабочего процесса. Организация работы должна быть такой, чтобы ни один член ИТ-команды не оказался незаменимым — что относится и к самому ИТ-руководителю. Необходимо принимать во внимание, что люди могут заболеть или сменить работу и что каждый должен иметь возможность взять заслуженный отпуск.

Отдых — не признак слабости

Как и многие другие начальники, ИТ-руководители склонны увлекаться микроменеджментом. ИТ-руководитель должен по возможности воздерживаться от вмешательства на оперативном уровне . Рабочие процессы должны быть организованы так, чтобы все работало и в том случае, если его самого нет на рабочем месте.

Самый продуктивный работник — отдохнувший работник. Мудрый руководитель понимает, что сотрудникам качественный отдых необходим, чтобы «перезарядить батарейки», восстановить силы и потом вкладываться в работу по максимуму. Все это относится и к ИТ-руководителю, которому тоже нужно периодически отдыхать, чтобы возвращаться с инновационными идеями, которые в конечном итоге принесут владельцам бизнеса необходимый доход.