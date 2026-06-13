Новый тартуский завод стоимостью 25 млн евро увеличит мощность переработки опасных отходов в семь раз

На новый мусоросжигательный завод будут поступать опасные отходы, собранные у предприятий и переработчиков отходов по всей Эстонии и требующие специальных решений для переработки.
Foto: Saundland OÜ
В результате инвестиций примерно на 25 млн евро был построен один из самых современных объектов по переработке опасных отходов в странах Балтии, который будет обслуживать всю Эстонию, сообщила компания.
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Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
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