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Euribor завершил неделю ростом

Важный для кредитного рынка Эстонии 6-месячный Euribor заметно вырос в пятницу, когда уже было известно последнее решение Европейского центрального банка по процентным ставкам.
Euribor завершил неделю ростом
  • Foto: Erik Prozes
На прошлой неделе 6-месячный Euribor двигался по четко восходящей траектории, поскольку рынки ждали от Европейского центрального банка повышения базовых процентных ставок в четверг. Ожидания оправдались: руководители денежно-кредитной политики сочли необходимым впервые за три года повысить ставки, доведя ставку по депозитной возможности до 2,25%, ставку по основным операциям рефинансирования – до 2,4%, а ставку по кредитной возможности – до 2,65%.
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