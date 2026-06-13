Назад Euribor завершил неделю ростом Важный для кредитного рынка Эстонии 6-месячный Euribor заметно вырос в пятницу, когда уже было известно последнее решение Европейского центрального банка по процентным ставкам.

На прошлой неделе 6-месячный Euribor двигался по четко восходящей траектории, поскольку рынки ждали от Европейского центрального банка повышения базовых процентных ставок в четверг. Ожидания оправдались: руководители денежно-кредитной политики сочли необходимым впервые за три года повысить ставки, доведя ставку по депозитной возможности до 2,25%, ставку по основным операциям рефинансирования – до 2,4%, а ставку по кредитной возможности – до 2,65%.