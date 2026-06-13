Euribor завершил неделю ростом

На прошлой неделе 6-месячный Euribor двигался по четко восходящей траектории, поскольку рынки ждали от Европейского центрального банка повышения базовых процентных ставок в четверг. Ожидания оправдались: руководители денежно-кредитной политики сочли необходимым впервые за три года повысить ставки, доведя ставку по депозитной возможности до 2,25%, ставку по основным операциям рефинансирования – до 2,4%, а ставку по кредитной возможности – до 2,65%.
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Европейский центральный банк готов в июле снова повысить процентные ставки, если этого потребует влияние войны с Ираном, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель, входящий в круг лиц, принимающих решения.
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