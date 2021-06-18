Инвестор Тоомас: 19,5% годовых заставили задуматься

Периодически Crowdestate присылает мне сообщения о новых инвестиционных возможностях, но до сих пор к новым проектам Crowdestate я не притрагивался. Но это не означает, что я не могу иногда заглядывать на их платформу и облизываться.

Проект на платформе Crowdestate

Сейчас мне бросился в глаза проект строительства жилых домов в Виймси с доходностью 19,5%. На фазе планирования первоначальный объем финансирования составит 1,1 миллиона евро. 990 000 евро надеются привлечь через краудфандинг, остальные 110 000 евро от спонсоров проекта.

На полученные средства будет приобретена земля и продолжена дальнейшая планировка. На фазе строительства будет отдельно привлекаться уже другое финансирование. Очевидно, что проект не привлек большого внимания инвесторов, так как от желаемого миллиона на сегодняшний день удалось привлечь лишь 215 000 евро.

Строительные цены бьют рекорды

Так как проект лишь на фазе планирования, то финальная доходность будет зависеть от миллиона факторов. Например, в последнее время много слышно о дефиците на материалы, и проблема настолько серьезная, что они исчезают еще до того, как успевают появиться на прилавках. В обычной ситуации проект с доходностью 19,5% может быть весьма привлекательным, но в нынешнее время не ясно, насколько строительные цены в ближайшем будущем еще вырастут.

С другим сырьем тоже проблемы, и мне это говорит об одном – инфляция в ближайшее время может быть весьма высокой. В первую очередь вопрос в том, сохранится ли инфляция на длительный период времени, или нынешние цифры обусловлены низкой базой, и в скором времени ситуация успокоится? Я склоняюсь, скорее, к первому.

Проект в Виймси на улице Тулбийыэ: Ожидаемая доходность: 19,5% в год Уровень риска: инвестиции в собственный капитал (высокий риск) Планируемая длительность инвестиции: 30-34 месяцев Привлекаемая через краудфандинг сумма: 990 000 евро

В период высокой инфляции цены на недвижимость, как правило, имеют хорошую поддержку. В случае с этим конкретным проектом также говорится о возможности продажи грунта с коммуникациями без постройки на нем домов.

С учетом того, что из проекта можно выйти и после прокладки электросистемы, то роль дефицита сырья не играет уже такой большой роли. Получается, что в рамках этого проекта можно взять на себя разные риски.

С другими проектами дела так себе

В отношении других проектов ситуация так себе. Конечно, на платформе есть проекты, которые предлагают 13% годовых, но это, скорее, речь о проектах в Латвии или Румынии. Но важно понимать, что если инфляция вырастет до 5%, то реальная доходность составит 8%. В последние годы больших проблем с инфляцией не было, но теперь ситуация стала куда серьезнее.

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Каждый раз, когда я захожу в своей портфель на Crowdestate, я как будто глотаю горькую пилюлю. Несколько кредитов Baltic Forest и один USL Invest просрочены. И ситуация вокруг этих проектов не вселяет большого оптимизма.

В случае с Baltic Forest в начале мая было сообщение, что требования Crowdestate были признаны лишь частично. Причина лаконичная: указанная в договоре ставка пенни (0,15% в день) слишком высокая.

В отношении реализации имущества банкрота новостей нет, но, учитывая рост цен на рынке древесины, у меня появляется надежда, вдруг кто-то увидит необходимость в быстром запуске лесопилки в окрестностях Пярну? Интерес к европейской древесине у Китая, Австралии, Канады и США большой, и по сравнению с прошлым годом цены подскочили в разы.

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Последний раз новости о USL Invest приходили в начале года – спонсор ждал больших поступлений от своих клиентов, но когда именно – неизвестно. Какая-то странная ситуация, но что делать?

Иногда стоит поизучать предложения на порталах краудфандинга, так как никогда не знаешь, что рынок может предложить. В этом проекте мне было небезынтересно обнаружить, что в рамках одного проекта можно взять на себя разные риски.