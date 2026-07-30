Лейс ждет от Таллиннского аэропорта расширения маршрутной сети
В ближайшие годы Таллиннский аэропорт должен увеличить как число авиамаршрутов, так и пассажиропоток. Это предусмотрено новыми ожиданиями государства как собственника, утвержденными министром инфраструктуры Кульдаром Лейсом.
Эстонии необходимо авиасообщение, которое не прекратится из-за малого объема рынка. Решением могло бы стать объединение с аэропортом Хельсинки, пишет эксперт по маркетингу и часто летающий пассажир Хандо Синисалу.
На фоне удорожания и дефицита топлива, отмен авиарейсов и военных угроз даже заядлый путешественник поневоле задумается: не отложить ли долгожданную поездку до лучших времен? Бронирований действительно стало меньше, подтверждают туроператоры, предрекая, однако, повышение спроса на групповые туры.
Если для европейских авиакомпаний забастовки – обычное дело, то для Эстонии это более серьезный вызов, потому что из-за сезона отпусков рейсы полностью забронированы, рассказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.