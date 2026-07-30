Лейс ждет от Таллиннского аэропорта расширения маршрутной сети

На фоне удорожания и дефицита топлива, отмен авиарейсов и военных угроз даже заядлый путешественник поневоле задумается: не отложить ли долгожданную поездку до лучших времен? Бронирований действительно стало меньше, подтверждают туроператоры, предрекая, однако, повышение спроса на групповые туры.