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19 июня 2022 в 12:10 Поделиться:









Полное прекращение импорта из России и Беларуси обойдется Эстонии в 860 млн евро

В 2021 году Россия была вторым крупнейшим партнером Эстонии по импорту после Финляндии. Беларусь расположилась на десятом месте. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Полное прекращение импорта товаров из России и Беларуси означает, что расходы эстонских компаний вырастут на 860 млн евро (в ценах по состоянию на 2021 год), следует из отчета Центра мониторинга развития.

В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму в 20 млрд евро. Доля России из общего импорта составила 2,1 млрд евро (10,5% всего импорта), а Беларуси – 0,6 млрд евро (3,1% от всего импорта). Из-за стремительного роста цен на энергоносители импорт товаров из этих стран увеличился в денежном выражении почти вдвое по сравнению с 2020 годом, передает Postimees

«Полное прекращение импорта из России и Беларуси означало бы для эстонских компаний дополнительные расходы в размере 860 млн евро в ценах по состоянию на 2021 год, – прокомментировал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. – Поскольку смягчения санкций и возобновления торговых отношений на прежний уровень в ближайшее время не ожидается, компании должны заранее снизить риски и найти альтернативные каналы поставок. Многие компании уже работают в этом направлении».

В рамках отчета было проанализировано 540 товарных групп. В двух третях товарных групп товары из России и Беларуси стоили дешевле, чем их аналоги из других стран. «В отношении некоторых товарных групп замещающие товары из других стран стоят в разы дороже, в некоторых случаях – немного дешевле. Это, однако, не означает, что производственные ресурсы, поставляемые из России и Беларуси, всегда можно легко заменить, потому что они могут иметь специфические характеристики, и эстонские компании разрабатывали свою продукцию на их основе», – пояснил Варблане.

По его словам, структура импорта из России и Беларуси очень концентрированная – на пять крупнейших товарных групп приходится 80% импорта в Эстонию.

«Самые большие дополнительные расходы связаны с замещением импорта топлива, изделий из дерева, металла и изделий из металла, а также, например, соли и льняных тканей, – добавил эксперт. – Например, три четверти железной проволоки, импортируемой в Эстонию, поступает из России и Беларуси, и замена на альтернативные товары означает увеличение затрат на 81%».

В 2021 году Россия была вторым крупнейшим партнером Эстонии по импорту после Финляндии. Беларусь расположилась на десятом месте. Больше всего из этих стран импортируется топливо и полезные ископаемые (около 60%), древесина и изделия из дерева (13,8%), изделия из металла (9,1%) и продукты химической промышленности (7,2%).

Из товаров, ввозимых из России, на долю минеральных продуктов (прежде всего топливо) пришлось 53,3 %, древесины и изделий из нее (16,1 %), металлов и изделий из них 10,3 %. Минеральные продукты (прежде всего топливо) составили 82% импорта из Беларуси.