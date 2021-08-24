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Эльконд Либман

24 августа 2021 в 7:01 Поделиться:









Кандидат в президенты нашелся, но осадок остался

Новый кандидат в президенты от коалиции - Алар Карис, бывший государственный контролер, бывший ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета Фото: Veiko Tokman, Andres Haabu

Станет ли кандидат в президенты Алар Карис безальтернативным «договорным» претендентом и с легкостью выиграет выборы или не сумеет набрать нужное количество голосов в первом же туре, страна узнает меньше, чем через неделю.

Наконец-то, за неделю до первого голосования в Рийгикогу правящая коалиция нашла и выдвинула устраивающего ее первого реального кандидата на пост президента страны. Им стал Алар Карис, бывший государственный контролер, бывший ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Выдвинутая уже давно партией EKRE кандидатура Хенна Пыллуааса так и остается всего лишь претендентом в кандидаты, поскольку не набирает в парламенте нужные для выдвижения в «полные кандидаты» голоса в количестве 21.