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    Кандидат в президенты нашелся, но осадок остался

    Новый кандидат в президенты от коалиции - Алар Карис, бывший государственный контролер, бывший ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университетаФото: Veiko Tokman, Andres Haabu

    Станет ли кандидат в президенты Алар Карис безальтернативным «договорным» претендентом и с легкостью выиграет выборы или не сумеет набрать нужное количество голосов в первом же туре, страна узнает меньше, чем через неделю.

    Наконец-то, за неделю до первого голосования в Рийгикогу правящая коалиция нашла и выдвинула устраивающего ее первого реального кандидата на пост президента страны. Им стал Алар Карис, бывший государственный контролер, бывший ректор Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Выдвинутая уже давно партией EKRE кандидатура Хенна Пыллуааса так и остается всего лишь претендентом в кандидаты, поскольку не набирает в парламенте нужные для выдвижения в «полные кандидаты» голоса в количестве 21.
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