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Дмитрий Фефилов

25 января 2022 в 9:14 Поделиться:









Что делать, когда рынки падают - бежать, не двигаться или закупать?

В первую очередь - не паниковать. Что же поможет сохранить трезвую голову и холодное сердце, когда, кажется, все бросились к выходу? Понимание того, куда и почему вы вложили свои деньги, придает уверенность и значительно улучшает сон, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Дмитрий Фефилов - биржевой редактор ДВ Фото: Liis Treimann

На фоне последних больших падений на рынке у инвесторов возникает вопрос - что же делать? Вариантов, по сути, три: бежать, стоять или закупать. Давайте порассуждаем, какой из них вам больше подойдет.

Бежать

Бежать - самое простое, что в нынешней ситуации можно сделать. Это позволит вам сохранить остаток того капитала, который у вас сохранился на сегодняшний день. Закрывать позицию, которая просела, а тем более убыточную, весьма неприятное занятие. Но могу вас заверить, что когда процесс будет завершен и вы признаете свое поражение, вы испытаете облегчение, потому как данная история уже не будет вызывать у вас неприятных эмоций и причинять боль.

В случае роста рынков вы, конечно, покусаете себе локти, но это уже будет не так важно. Вы просто будете рады, что те «кровавые» дни уже позади и вас они больше не касаются. Как минимум вы получите полезный урок и испытаете целый спектр интересных эмоций.

Не двигаться

Не предпринимать никаких действий - поведение не для всех. Во-первых, для этого у вас должны быть крепкие нервы. Если же с нервами у вас так себе, то от неразумных решений вас может удержать здравый смысл.

Под здравым смыслом я подразумеваю понимание того, а что, собственно, у вас в портфеле и как оно там оказалось. Если вы продолжаете верить в правильность вашего выбора и считаете, что бумаги предприятий в вашем портфеле по-прежнему надежны и вы знаете почему, то вам будет гораздо проще удержаться от побега с рынка.

Если в этом случае ваша вера базируется на цифрах и отчетах, а не на комментариях в соцсетях, то шансы выйти победителем у вас неплохие. Правда, нужно учитывать, что прежде, чем вы дойдете до финиша, вам, возможно, какое-то время будет несладко. И вот тут железные нервы все-таки пригодились бы.

Закупать

Закупать в такие времена могут позволить себе либо сорвиголовы, либо умники.

В первом случае речь о тех, кому по хорошему следовало бы бежать, но в силу своего характера и нежелания сдаваться, они решают идти ва-банк. Это уже не инвестирование, а откровенное казино.

Умники же уже заранее готовились к «шопингу». Во-первых, у таких людей всегда есть свободные деньги на случай распродажи. Ведь инвестировать последние - последнее дело.

Во-вторых, после бурного роста можно было с большей долей вероятности предположить, что рано или поздно нас ждет как минимум коррекция. Сигналов и времени для подготовки было предостаточно.

В-третьих, и это самое главное, этот тип инвесторов отдает себе отчет, что и почему они покупают. Ведь падение на рынках еще не означает, что все подешевело и можно брать без разбора. Некоторые акции, даже после бурного падения, до сих пор не достигли своей справедливой стоимости. С другой стороны, на фоне общей паники хорошие бумаги просели ниже этой стоимости, а значит, самое время потихоньку начинать их закупать.

Разумеется, если вы трейдер и спекулянт, и используете опционные стратегии или играете на понижение, то нынешняя волатильность на рынках для вас как манна небесная. Однако для инвестора, коими является большая часть участников местного рынка, нынешние треволнения ничто иное, как проверка знаний - понимал ли инвестор, что он творит, когда на рынках царила тишь да благодать, или ставка была на «мне повезет».

Последнее, несомненно, присутствует во всех трех типах поведения. Однако история не раз демонстрировала, что больше везет тем, кто знает, как правильно использовать ситуацию, которую преподносит ему удача.