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Эльконд Либман

16 мая 2022 в 13:20 Поделиться:









Вот чего добился Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: Scanpix

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало очередным поражением России в развязанной ею войне, в которой она, по мнению ее вождей и немалой части населения, воюет не столько с Украиной (с которой она вовсе даже не воюет), сколько с «коллективным Западом» и агрессивным Североатлантическим альянсом, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В воскресенье, 15 мая, президент Финляндии Саули Нийнистё и премьер-министр страны Санна Марин официально объявили о том, что Финляндия подаст в ближайшие дни заявку на вступление в НАТО. В НАТО эту заявку обещают рассмотреть в кратчайшие сроки, о чем сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Решение о подаче заявки доложен утвердить финляндский парламент Эдускунта, но за этим дело не станет, подавляющее большинство депутатов выступает за вступление страны в Североатлантический альянс. Даже если было бы решено прибегнуть к референдуму, ответ оказался бы положительным – сторонников гарантировать безопасность страны с помощью НАТО заметно больше, чем противников, и число их стремительно выросло именно за последнее время, за что «особое спасибо» Владимиру Владимировичу Путину.