Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%291,52
  • OMX Riga−0,39%907,1
  • OMX Tallinn−0,1%1 949,89
  • OMX Vilnius0,04%1 236,64
  • S&P 5000,00%6 656,92
  • DOW 300,00%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 1000,16%9 238,29
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,45
  • OMX Baltic−0,05%291,52
  • OMX Riga−0,39%907,1
  • OMX Tallinn−0,1%1 949,89
  • OMX Vilnius0,04%1 236,64
  • S&P 5000,00%6 656,92
  • DOW 300,00%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 1000,16%9 238,29
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,45
  • 24.09.25, 14:07

«Для обороны нужно вложиться в устойчивость, хоть это и не так сексуально, как покупка оружия»

Странам Европы следует обратить внимание на внутреннюю политику, а также при планировании оборонных расходов обращать больше внимания на защиту инфраструктуры и устойчивость, а не только на закупку вооружений, считает специалист по безопасности Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь финского Института международных отношений.
Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь финского Института международных отношений, специалист по международной безопасности.
  • Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь финского Института международных отношений, специалист по международной безопасности.
  • Foto: fiia.fi
«Нам следует больше задумываться о том, как внутренняя политика в стране может влиять на геополитику. Самый очевидный пример – то что сегодня происходит в США. Но и при разговоре о европейской политике нам тоже стоит это учитывать», – ответил Салониус-Пастернак на вопрос об оценке ситуации с безопасностью и том, как она влияет на бизнес, в рамках дискуссии на Nordic Business Forum.
Он также отметил, что при планировании оборонных бюджетов следует больше внимания уделять обеспечению устойчивости экономик и защите инфраструктуры: «Это поможет нам не только в случае начала Третьей мировой. Мы можем столкнуться с самыми разными кризисами, вроде мощных ураганов и веерных отключений электричества. И тогда эти меры тоже окажутся полезны. Хотя, конечно, вложения в устойчивость – это не так сексуально, как покупка оружия».
По его мнению, ЕС на десятилетия запоздал с оборонными реформами. «Нам стоит поблагодарить Трампа и Путина, что мы, наконец, начали что-то делать», – сказал он. Эксперт по международной безопасности также отметил, что задуматься о создании общих европейских сил обороны следовало бы еще до создания самого Европейского Союза. При этом Салониус-Пастернак отметил, что даже в случае, если США продолжат перекладывать ответственность за безопасность Европы на самих европейцев, странам ЕС стоит не изобретать новую систему безопасности с нуля, а пользоваться уже наработанным опытом сотрудничества в рамках НАТО.

Статья продолжается после рекламы

Частным фирмам в текущей ситуации эксперт рекомендует не полагаться на какую-то одну ключевую часть бизнеса, а диверсифицировать его. Кроме того, он рекомендует руководителям пожертвовать бизнес-эффективностью, обменяв ее на большую устойчивость к потрясениям.
Nordic Business Forum (NBF) – финская организация, ежегодно собирающая крупные встречи на тему бизнеса и лидерства в Хельсинки. В форумах участвуют более 7500 участников из более чем 40 стран.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.09.25, 13:33
Экс-командующий силами США в Европе: «Вообще-то Россия должна была проиграть пару лет назад»
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
Новости
  • 15.08.25, 11:57
Вырклаэв: расходы на оборону не позволят отменить рост подоходного налога
Резкое увеличение оборонных расходов не позволит государству отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога, считает бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), передает rus.err.ee.
Новости
  • 07.08.25, 16:59
Ляэнеметс: отказ от повышения подоходного налога – это большое свинство
По словам председателя оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, отказ от повышения подоходного налога ухудшит положение государственного бюджета и возложит бремя оборонных расходов на плечи бедных, передает rus.err.ee.
Биржа
  • 15.07.25, 12:03
Красивые цели ESG оказались выгодным пиар-ходом для акул Уолл-стрит
«Нам хотелось, чтобы это было правдой»
Еще несколько лет назад термин ESG (экология, социум и управление) стал важным нарративом финансового мира. Банки открывали «устойчивые» фонды, компании переписывали свои миссии, и даже табачные компании писали в своих отчетах о достижении целей ESG. Но сегодня отношение к этому подходу изменилось, поскольку изначально, по мнению профессора Весы Путтонена из финского университета Аалто, ESG использовался как пиар-ход.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
2
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
3
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
4
Новости
  • 23.09.25, 06:00
Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
5
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
6
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения

Последние новости

Новости
  • 24.09.25, 15:12
Массовые сокращения в казино: работу потеряет множество специалистов
Новости
  • 24.09.25, 14:07
«Для обороны нужно вложиться в устойчивость, хоть это и не так сексуально, как покупка оружия»
Новости
  • 24.09.25, 14:02
На пост главы Банка Эстонии претендуют четверо известных представителей банковского сектора
Новости
  • 24.09.25, 13:33
Экс-командующий силами США в Европе: «Вообще-то Россия должна была проиграть пару лет назад»
Новости
  • 24.09.25, 12:55
Эстонская компания в сфере кибербезопасности продана израильско-американскому конкуренту
Новости
  • 24.09.25, 12:35
Россия повышает налоги для финансирования войны
Новости
  • 24.09.25, 12:00
Госбюджет вырастет до 20 млрд евро
Новости
  • 24.09.25, 10:56
«В Эстонии эта отрасль вымерла». В Таллинне обанкротилось швейное предприятие

Сейчас в фокусе

Крупнейший акционер Yolo Group – австралиец Тим Хит (справа), меньшая доля принадлежит также эстонцу Таури Тийтсаару.
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
Предприниматель Владислав Бобров считает, что сегодняшний рынок жилья в Эстонии непривлекателен.
Новости
  • 23.09.25, 06:00
Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
Компания Yummy доставляет к двери продукты вместе с рецептами. Однако клиенты обнаруживают, что неосознанно оформили подписку. Фото носит иллюстративный характер.
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Новости
  • 22.09.25, 19:36
Заседание Совбеза ООН: союзники Эстонии осудили действия России, Китай воздержался
По словам владельца Yolo Group Тима Хита, теперь в казино-бизнесе нужно выбирать между черным и белым.
Новости
  • 23.09.25, 19:08
Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока
Владелец и руководитель Helmes Яан Пиллесар считает, что решения президента США Дональда Трампа вовсе не выгодны Соединенным Штатам.
Новости
  • 22.09.25, 18:22
Эстонский предприниматель: рост визовых сборов резко поднимет зарплаты в США
Основатель и руководитель Skeleton Таави Мадиберк в 2019 году показывал Äripäev свой завод рядом с Дрезденом. Теперь готов новый суперзавод под Лейпцигом, но массовое производство там еще не началось. А тот самый дрезденский завод уже закрыт.
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025