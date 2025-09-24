«Для обороны нужно вложиться в устойчивость, хоть это и не так сексуально, как покупка оружия»

Странам Европы следует обратить внимание на внутреннюю политику, а также при планировании оборонных расходов обращать больше внимания на защиту инфраструктуры и устойчивость, а не только на закупку вооружений, считает специалист по безопасности Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь финского Института международных отношений.
«Нам следует больше задумываться о том, как внутренняя политика в стране может влиять на геополитику. Самый очевидный пример – то что сегодня происходит в США. Но и при разговоре о европейской политике нам тоже стоит это учитывать», – ответил Салониус-Пастернак на вопрос об оценке ситуации с безопасностью и том, как она влияет на бизнес, в рамках дискуссии на Nordic Business Forum.
Он также отметил, что при планировании оборонных бюджетов следует больше внимания уделять обеспечению устойчивости экономик и защите инфраструктуры: «Это поможет нам не только в случае начала Третьей мировой. Мы можем столкнуться с самыми разными кризисами, вроде мощных ураганов и веерных отключений электричества. И тогда эти меры тоже окажутся полезны. Хотя, конечно, вложения в устойчивость – это не так сексуально, как покупка оружия».
По его мнению, ЕС на десятилетия запоздал с оборонными реформами. «Нам стоит поблагодарить Трампа и Путина, что мы, наконец, начали что-то делать», – сказал он. Эксперт по международной безопасности также отметил, что задуматься о создании общих европейских сил обороны следовало бы еще до создания самого Европейского Союза. При этом Салониус-Пастернак отметил, что даже в случае, если США продолжат перекладывать ответственность за безопасность Европы на самих европейцев, странам ЕС стоит не изобретать новую систему безопасности с нуля, а пользоваться уже наработанным опытом сотрудничества в рамках НАТО.
Частным фирмам в текущей ситуации эксперт рекомендует не полагаться на какую-то одну ключевую часть бизнеса, а диверсифицировать его. Кроме того, он рекомендует руководителям пожертвовать бизнес-эффективностью, обменяв ее на большую устойчивость к потрясениям.
Nordic Business Forum (NBF) – финская организация, ежегодно собирающая крупные встречи на тему бизнеса и лидерства в Хельсинки. В форумах участвуют более 7500 участников из более чем 40 стран.
