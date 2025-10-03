Деловые ведомости
  • 03.10.25, 12:45

Осиновский: государство должно сократить бессмысленные инвестиции

Электрификация железной дороги и строительство Rail Baltic – это политические проекты, которые всегда будут дотационными и убыточными, пишет предприниматель Олег Осиновский в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Кредиты, которые государство берет для неэффективных инвестиций, создадут лишь убытки, которые в будущем мы будем покрывать новыми кредитами, пишет предприниматель Олег Осиновский.
Я думаю, что на местных выборах и проблемы должны быть местными. Не может быть никаких общих проблем, например, у Таллинна и у Кадрина. Поэтому не существует и общей одинаковой экономической темы для выборов для всех эстонских городов и деревень.
