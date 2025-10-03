Осиновский: государство должно сократить бессмысленные инвестиции
Электрификация железной дороги и строительство Rail Baltic – это политические проекты, которые всегда будут дотационными и убыточными, пишет предприниматель Олег Осиновский в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Кредиты, которые государство берет для неэффективных инвестиций, создадут лишь убытки, которые в будущем мы будем покрывать новыми кредитами, пишет предприниматель Олег Осиновский.
Foto: Liis Treimann
Я думаю, что на местных выборах и проблемы должны быть местными. Не может быть никаких общих проблем, например, у Таллинна и у Кадрина. Поэтому не существует и общей одинаковой экономической темы для выборов для всех эстонских городов и деревень.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
Смягчение требований ЕС по отчетности в области устойчивого развития и давление на расходы компаний в Эстонии привели к волне сокращений – крупнейшие адвокатские бюро, предприятия и даже госкомпании урезали свои ESG-команды, а оказавшиеся на рынке труда специалисты чувствуют себя брошенными.
Чтобы усилить экономику и привести в порядок государственный бюджет, нужно переместить налоговое бремя со среднестатистической семьи на 10% самых богатых, пишет председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.