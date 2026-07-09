Tallinna Sadam теряет в грузовых и пассажирских перевозках, но круизный туризм сглаживает результаты

Хотя, по словам министра инфраструктуры Кулдара Лейса, находящиеся в его ведении Saarte Liinid и TS Laevad, которые спорят в суде из-за портовых сборов, вот-вот заключат компромисс, сами участники процесса вовсе не так в этом уверены.