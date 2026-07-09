Tallinna Sadam теряет в грузовых и пассажирских перевозках, но круизный туризм сглаживает результаты

Хотя, по словам министра инфраструктуры Кулдара Лейса, находящиеся в его ведении Saarte Liinid и TS Laevad, которые спорят в суде из-за портовых сборов, вот-вот заключат компромисс, сами участники процесса вовсе не так в этом уверены.
Барабанная дробь, огненные струи и акробат, спускающийся с крана, – на открытии нового причала в порту Палдиски Tallinna Sadam не экономил. Причал должен обслуживать Силы обороны и ветропарки, но пока еще не эстонские морские ветропарки.
Мегапроект СПГ-терминала стоимостью полмиллиарда евро, который планируют крупные предприниматели, может превратить Палдиски в центр энергетической инфраструктуры Эстонии. Однако у масштабных амбиций пока остается целый ряд нерешенных вопросов.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.