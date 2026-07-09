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Tallinna Sadam теряет в грузовых и пассажирских перевозках, но круизный туризм сглаживает результаты

Объемы деятельности Tallinna Sadam во втором квартале и по итогам первого полугодия снизились, однако число круизных пассажиров и перевозки между островами продолжают расти.
Заметный рост круизного бизнеса помог уравновесить спад на регулярных линиях в Хельсинки и Стокгольм, отметил глава Tallinna Sadam Валдо Кальм.
  • Заметный рост круизного бизнеса помог уравновесить спад на регулярных линиях в Хельсинки и Стокгольм, отметил глава Tallinna Sadam Валдо Кальм.
  • Foto: Liis Treimann
Во втором квартале через порты прошло 3,4 млн тонн грузов, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, и 2,2 млн пассажиров – на 1,1% меньше, следует из биржевого сообщения.
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