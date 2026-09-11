Нефть может завершить неделю у отметки 110 долларов

Американские фондовые рынки в четверг снизились, поскольку цены на нефть и доходность государственных облигаций США продолжили расти, а инвесторы оценивали свежие данные по инфляции цен производителей.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
Фондовые рынки США в среду завершили торги в минусе уже третий день подряд: цена нефти Brent резко превысила отметку в 100 долларов, а доходности государственных облигаций поднялись до максимального уровня за последние годы.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.