HKScan сократила почти 200 человек
В феврале 2019 года финский концерн пищевой промышленности HKScan начал официальные переговоры в рамках программы повышения операционной эффективности, которые затронули служащих и менеджеров во всех странах, где работает предприятие.
В результате компания договорилась о сокращении численности персонала на 183 человека на всех своих рынках.
Сокращение численности персонала будет осуществляться путем прекращения срочных и постоянных трудовых договоров и выхода работников на пенсию.
С помощью этих мер начиная с 2020 года HKScan надеется сэкономить 10 миллионов евро в год в масштабах всей группы.
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