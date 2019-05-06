HKScan сократила почти 200 человек

В феврале 2019 года финский концерн пищевой промышленности HKScan начал официальные переговоры в рамках программы повышения операционной эффективности, которые затронули служащих и менеджеров во всех странах, где работает предприятие.

Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

В результате компания договорилась о сокращении численности персонала на 183 человека на всех своих рынках.

Сокращение численности персонала будет осуществляться путем прекращения срочных и постоянных трудовых договоров и выхода работников на пенсию.

С помощью этих мер начиная с 2020 года HKScan надеется сэкономить 10 миллионов евро в год в масштабах всей группы.