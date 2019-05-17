В Ида-Вирумаа очищают реки от загрязнений сланцевой промышленности

Вчера в Ида-Вирумаа началась масштабная ликвидация остаточных загрязнений сланцевой промышленности, в ходе которой будет очищен наиболее загрязненный участок реки Пуртсе, река Кохтла и фенольное болото, что были загрязнены сланцевыми заводами Кохтла-Ярве и Кивиыли в 1930-1980 гг.

Фото: Министерство окружающей среды

«Никогда ранее в Эстонии в таком масштабе не ликвидировали загрязнение в проточной воде, так что речь идет об особенном событии», - сказал руководитель проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

В ходе первого этапа работ в безопасное состояние будет приведена зона в 14 гектаров, которая загрязнена просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом, будет создана новая система канав и очистят главную канаву Варбе.

В последующих этапах будут очищены 13 км рек Пуртсе и Кохтла, а также будет сооружено новое русло реки протяженностью 3,4 км.

Проектировочные и строительные работы проводит Pinnasepuhastuse OÜ, консультанты проекта - Kobras AS и Maves AS. Заказчик работ - Министерство окружающей среды. Стоимость первого этапа проекта по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% - из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета. Согласно плану, работы должны быть завершены к концу 2022 года.