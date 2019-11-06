Сооснователь фирмы, выигравшей IT-ТОП: мы подумывали о банкротстве

Совладелец компании Burfa Tech Иван Турыгин рассказал «Деловым ведомостям» о том, как его фирма прошла путь от неудачи в продажи майнингового оборудования до строительства дата-центров. В этом году Burfa Tech стала самым успешным ИТ-предприятием Эстонии по версии Äripäev.

Акционер предприятия Burfa Tech Иван Турыгин (слева) и руководитель производства Виталий Павлов. Фото: Patrik Tamm

Компания начала свою деятельность в 2013 году под названием HashCoins. «Мы заключили в Сан-Франциско договор с крупной американской компанией HashFast и начали производство вычислительного оборудования для майнинга криптовалют», - пояснил совладелец Burfa Tech Иван Турыгин «Деловым ведомостям».