Эстонский союз предприятий цикличной экономики поддерживает введение платы за тонкие пакеты

В среднем 8 миллионов тонн пластика ежегодно попадают в моря и в океаны, а оттуда в свою очередь на наш стол. Пластик встречается, например, в питьевой воде или в соли. Из-за поглощения пластика ежегодно в среднем умирает миллион животных и птиц, сообщили в союзе. Фото: Panthermedia

Исполнительный директор Эстонского союза предприятий цикличной экономики Маргит Рюйтельманн считает, что введение платы за пакеты, до сих пор бесплатно раздававшиеся в целях гигиены, хорошо скажется на окружающей среде: если человек сделал выбор в пользу тонкого пакета, то ему нужно будет за это заплатить, сообщила организация.

«Я придерживаюсь мнения, что люди должны задумываться над тем, нужны ли им пакеты для упаковки овощей и фруктов», - сказала Рюйтельманн.