Департамент здоровья: больше нецелесообразно тестировать людей с легкими симптомами

По состоянию на утро 18 марта, в Эстонии диагностировано 258 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 18 марта, в Эстонии диагностировано 258 случаев заражения коронавирусом, с 31 января в Эстонии было проведено 2020 тестов на COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы. По уездам больше всего заболевших коронавирусом проживают в Харьюмаа и на Сааремаа (вчерашние данные по уездам будут опубликованы сегодня вечером).

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На данный момент на лечении в больнице находится 3 человека – двое из них в легком, и один в тяжелом состоянии. Больные находятся в Пярнуской больнице и в Клиникуме Тартуского университета.

На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы. По состоянию на сегодняшний день, лаборатории могут проводить 500-600 тестов в день.

Возможностей тестирования достаточно для тех людей, которых нужно тестировать – прежде всего тяжелые больные и люди, которые входят в группу риска, в т.ч. пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Тестирование по выбору планируется применять только для тестирования так называемых работников первой линии, которые могут дальше заражать своих пациентов группы риска - работники здравоохранения, а также другие люди, которые оказывают жизненно важные услуги.

Во всей Европе наблюдается дефицит как средств личной защиты, так и средств для тестирования, в т.ч. и средств диагностирования, и следует учитывает, что их должно хватить на долгий период, вероятно на несколько месяцев.

Для как можно более экономного использования ресурсов здравоохранения, учитывая рост распространения вируса, больше нецелесообразно тестировать людей с легкими симптомами вирусного заболевания (такая тактика используется в фазе вирусной эпидемии, когда речь идет уже о локальном распространении вируса, а не о предотвращении ввоза вируса в Эстонию).

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При проявлении симптомов нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. Необходимость проведения теста принимает врач, и его делают по медицинским показаниям. Если человек заболел, то он в любом случае должен оставаться дома и по возможности сообщить о болезни людям, с которыми он непосредственно контактировал последние дни. Если симптомы легкие – кашель, небольшая температура, то нужно оставаться дома и, при необходимости, снимать симптомы. Для облегчения симптомов заболевания (температура, кашель, насморк) рекомендуем симптоматическое лечение лекарствами, которые продаются без рецептов.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице Департамента здоровья в Facebook. Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства www.valitsus.ee/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-estonii