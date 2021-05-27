dv.ee • 27 мая 2021 в 13:38
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Зарплаты

Эльмик: потребность в работниках ощущается в промышленности, торговле и строительстве

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.  Фото: Raul Mee

В первом квартале средняя брутто-зарплата увеличилась на 4,9 процента – до 1473 евро. Рост почасовой оплаты труда был ещё более быстрым и составил 7,4 процента, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

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