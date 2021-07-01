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Исходный код WWW продан на аукционе за 5,4 млн долларов

Создатель WWW (World Wide Web), британский ученый Тим Бернерс-Ли продал оригинальный исходный код всемирной сети за 5,4 миллиона долларов в виде NFT, сообщает BBC News.

Создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли Фото: Vincent West, Reuters/Scanpix

Код был выставлен на аукционе в формате NFT - невзаимозаменяемого токена, который представляет собой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом, информирует BBC News.