Исходный код WWW продан на аукционе за 5,4 млн долларов
Создатель WWW (World Wide Web), британский ученый Тим Бернерс-Ли продал оригинальный исходный код всемирной сети за 5,4 миллиона долларов в виде NFT, сообщает BBC News.
Код был выставлен на аукционе в формате NFT - невзаимозаменяемого токена, который представляет собой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом, информирует BBC News.
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