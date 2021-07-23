Айн Кяпп: лучше клиенты с ковид-паспортами, чем полное закрытие ресторанов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В условиях роста заболеваемости Covid-19 и необходимости вновь вводить коронавирусные ограничения правительство обсуждает возможности предоставления большей свободы вакцинированным жителям Эстонии. Не исключено, например, что сделавшим прививку будет проще попасть в кафе и рестораны, пишет rus.err.ee.

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По словам председателя правления Эстонского союза гостиниц и ресторанов Айна Кяппа, предприниматели поддерживают эту стратегию в контексте вероятной третьей волны коронавируса.

"Пускать в рестораны вакцинированных или имеющих на руках отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию было нашей идеей - мы сами ее предлагали правительству", - сказал Кяпп.

"Я думаю, что можно найти легкие варианты, которые позволяли бы считывать QR-код и отображать информацию о том, может ли человек зайти в заведение или же нет. Cамое главное, чтобы не пришлось снова закрывать рестораны и отели", - добавил Кяпп.