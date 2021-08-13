Изменения в руководстве HKScan: Анне Мере покидает свой пост

Руководитель подразделений финского мясоперерабатывающего концерна HKScan в странах Балтии Анне Мере с сегодняшнего дня покидает свой пост, говорится в биржевом сообщении компании.

Анне Мере, бывший руководитель подразделений HKScan в странах Балтии Фото: Лийз Трейманн

Концерн HKScan является владельцем Раквереского мясокомбината и предприятия Tallegg.

Как пишет Äripäev, менее месяца назад руководство HKScan объявило, что результаты деятельности подразделений в странах Балтии "явно разочаровывают".

Глава HKScan Теро Хеммиля обмолвился тогда, что у компании "есть план по улучшению результатов".

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Когда весной 2019 года в HKScan сменилось руководство, а стратегия концерна была пересмотрена, глава HKScan в странах Балтии Анне Мере оставалась одной из немногих, кто сохранил свой пост.

С сегодняшнего дня ее должность займет Юха Руохола, работающий в HKScan с 2019 года.

Сообщается, что Руохола будет отвечать за деятельность концерна в странах Балтии и Польше, а также за биотехнологический бизнес.