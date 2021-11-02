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    Ратас: Отт отстаивала интересы своей сферы и свои принципы

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас.Фото: Liis Treimann

    Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал отставку министра культуры Аннели Отт. По его словам, он понимает, почему Отт решила покинуть должность.

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    2 ноября 2021
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    «Она назвала очень конкретные причины, понятные как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения министра. В ситуации, когда у министра и правительства разногласия по принципиальным вопросам, необходимо принимать сложные, однако необходимые решения», - сказал Ратас, добавив, что Отт продолжит работу в парламенте.
    В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что отставка министра являлась единственно возможным решением в данной ситуации.
    «Отставка министра культуры в ситуации, когда она чувствует, что не может достаточно хорошо отстаивать в правительстве область культуры, является единственно возможным шагом", - заявила Каллас, чьи слова передает rus.err.ee.
    Ранее во вторник в качестве причины своего ухода с должности министра Аннели Отт назвала разногласия с правительством по поводу вводимых ограничений и отсутствия достаточных компенсаций их воздействия на культурную сферу.
    Каллас отмечает, что правительство не вводило каких-либо отдельных ограничений в сфере культуры, а лишь ограничило участие не вакцинированных людей в развлекательных мероприятиях, «чтобы защитить их и снизить нагрузку на наши больницы».
    «Я считаю, что хорошо функционирующий сектор культуры очень важен, и я всегда готова выслушать любые опасения, которые могут возникнуть у культурного сектора», - отметила премьер-министр.
    В то же время Юри Ратас добавил, что для поддержки сферы культуры необходимо найти компромиссные решения: «Однозначно, заслуга Аннели Отт в том, что этой весной сектору культуры было выделено 42 млн евро. Сейчас необходимо найти баланс, каким образом сохранить жизнеспособность сектора культуры, учитывая ситуацию».
    Ратас отметил, что Отт всегда отстаивала свои принципы, это касается и того периода времени, когда она подверглась резкой критике. «Министр – не противник вакцинации, как это пытались преподнести. Она выражала беспокойство и затрагивала вопросы, которые волновали многих в нашем обществе», - сказал он.
    Ратас добавил, что сообщит имя нового кандидата на пост министра культуры при первой возможности.
    В июле издание Eesti Päevaleht писало о том, что Отт – единственный член правительства, который не вакцинирован от коронавируса. Она не захотела объяснять общественности свою позицию, аргументировав это тем, что не обязана раскрывать личную информацию о здоровье.
    Во время пресс-конференции во вторник Отт сообщила, что все же решила пройти курс вакцинации, но это решение связано с ограничениями. Уходящий в отставку министр считает, что ситуация, при которой человек с отрицательным тестом не может попасть на работу, не является правильной: «Необходимо найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга, но при этом у людей оставалась бы возможность ходить на работу. Это причина, по которой я решила, что как министр культуры не могу больше оставаться в этом правительстве».

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