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    На окраине Таллинна появится новый бизнес-парк

    Фото: Favorte

    Девелоперская фирма Favorte и строительная компания Eventus Ehitus заключили договор на строительство складского и производственного комплекса площадью 95 кв. м на участке по Старо-Нарвскому шоссе, 3. Строительство начнется в ближайшие недели, комплекс, названный Iru Ärikeskus, будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года.

    "В ближайшие годы район между Иру и Маарду ждет подлинное перерождение - в течение будущего года завершится реконструкция развязки Саха-Лоо и участка шоссе перед будущим коммерческим центром. А окончание реконструкции развязки Вяо обеспечит надежное функционирование дорог в окрестностях Маарду", - сказал менеджер по продажам Favorte Иво Таммеару.
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