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dv.ee

14 ноября 2021 в 9:39 Поделиться:









На окраине Таллинна появится новый бизнес-парк

Фото: Favorte

Девелоперская фирма Favorte и строительная компания Eventus Ehitus заключили договор на строительство складского и производственного комплекса площадью 95 кв. м на участке по Старо-Нарвскому шоссе, 3. Строительство начнется в ближайшие недели, комплекс, названный Iru Ärikeskus, будет сдан в эксплуатацию осенью 2022 года.

"В ближайшие годы район между Иру и Маарду ждет подлинное перерождение - в течение будущего года завершится реконструкция развязки Саха-Лоо и участка шоссе перед будущим коммерческим центром. А окончание реконструкции развязки Вяо обеспечит надежное функционирование дорог в окрестностях Маарду", - сказал менеджер по продажам Favorte Иво Таммеару.