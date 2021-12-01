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1 декабря 2021 в 9:49 Поделиться:









Объявлены финалисты конкурса государственных цифровых услуг «Su/g 2022»

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Стали известны финалисты конкурса государственных цифровых услуг «Su/g 2022». Среди них - новый портал э-услуг коммерческого регистра и инфосистема выборов.

На конкурс государственных цифровых услуг «Su/g 2022» поступило 34 услуги в категории «лучшая цифровая услуга», из них 8 вышли в финал. С целью выявления финалистов жюри из девяти членов, состоявшее из экспертов в области кибербезопасности, сервис-дизайна, использования данных и технологий как частного, так и государственного секторов, оценило представленные по цифровым услугам заявки, сообщается в пресс-релизе Министерства экономики и коммуникаций.

По словам входившего в состав жюри руководителя отдела данных государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Отта Велсберга, уровень поступивших на конкурс цифровых услуг был очень высоким как с точки зрения удобства их использования, надёжности, так и с точки зрения новизны. «История успеха нашего цифрового государства – это электронный ключ Эстонии от двери в широкий мир, и я рад, что конкурс нынешнего года также подтверждает это. В число финалистов вошли не только поставщики услуг государственного сектора, фирменные наименования которых включают словосочетание «информационная система», но и учреждения, которые на первый взгляд могут не иметь отношения к цифровым решениям. Это доказывает, что наша страна продолжает стремиться к широкомасштабному развитию цифрового общества», – отметил Велсберг.

Велсберг подчеркнул, что удобство для пользователей стало ключевым девизом конкурса «Su/g 2022». «Самая большая ценность государственных услуг – это удобство для пользователей. Независимо от того, идёт ли речь о контроле состояния здоровья, обеспечении безопасности труда или осведомлённости о городском пространстве, органы государственной власти прикладывают всё больше усилий, чтобы сделать обмен информацией и доступность своих услуг как можно более эффективными. Это приносит пользу не только гражданам, но и самому государственному сектору, который благодаря этому может достичь большего количества людей», – сказал Велсберг.

По словам Велсберга, несмотря на то что на выбор финалистов повлияли даже очень незначительные детали, в окончательный список вошла именно та восьмёрка цифровых услуг государственного сектора, которая в наибольшей степени заслужила место в финальном раунде и связанные с ним преимущества. «Это надёжные цифровые услуги, которые важны для широкой аудитории. Были предприняты шаги по упрощению общественной организации с новых точек зрения, разработка которых ранее была технически невозможной или о которых просто не догадывались. Видение будущего цифровых услуг и потенциал их реализации также были вескими критериями при принятии решений», – добавил Велсберг.

По словам члена жюри Тийта Паананена, руководителя по развитию компании Veriff OÜ, вышедшие в финал конкурса цифровые услуги могут стать примером для всего мира.

«Последние два года коронавируса привлекли внимание мира к способности государственного сектора работать дистанционно. В Эстонии это уже норма, но достигшие финала «Su/g 2022» цифровые решения демонстрируют, что мы поднимаемся на новый уровень, на котором технологические возможности применяются так, как мы ещё не привыкли видеть в государственном секторе, – констатировал Паананен. – Я верю, что здоровая конкуренция конкурса будет мотивировать учреждения государственного сектора к дальнейшему развитию своих услуг. Частью конкурса являются возникающие между участниками дискуссии, в ходе которых они обмениваются друг с другом свежими идеями о том, как дальше продвигать свои услуги. Растущий объём знаний в таком синтезе идей только способствует развитию цифрового государства Эстонии».

Финалистами конкурса стали:

● Новый портал э-услуг коммерческого регистра (Центр регистров и инфосистем)

● Средство просмотра данных информационной системы здравоохранения (Центр информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния)

● Картографическое приложение 3D Земельного департамента (Земельный департамент)

● Нейроречь (Министерство образования и науки Эстонии)

● Инфосистема выборов (VIS3) (Департамент государственной инфосистемы)

● Инструмент для анализа рисков самообслуживания Инспекции труда (Инспекция труда)

● Государственное мобильное приложение ILM+ (Агентство окружающей среды)

● Инфосистема доступности (Департамент социальной помощи и здравоохранения)

Для всех прошедших финал команд цифровых услуг будет организован персональный мастер-класс по совместному творчеству, цель которого – вместе с клиентом и другими сторонами выявить узкие места услуги, получить идеи по её развитию и сформировать видение будущего. Победитель конкурса государственных цифровых услуг «Su/g 2022» будет объявлен на торжественной заключительной церемонии в феврале. В дополнение к титулу команда, получившая главный приз за услугу, будет вознаграждена целевым призовым фондом в размере 2500 евро, который можно будет использовать, например, для привлечения ментора или эксперта с целью дальнейшего развития услуги, для внутрикомандного обучения или приобретения билетов на какую-либо конференцию.

Конкурс государственных цифровых услуг «Su/g 2022» проводится по заказу Министерства экономики и коммуникаций при поддержке схемы структурного пособия ЕС «Повышение осведомлённости информационного общества» (Европейский фонд регионального развития), и провести его помогает BDA Consulting OÜ.