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    EUobserver: Эстония и Венгрия блокируют налоговую реформу Евросоюза

    Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.Фото: Gloria Imbrogno

    Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони публично заявил депутатам Европейского парламента, что Венгрия и Эстония блокируют новую инструкцию по налогообложению коммерческих товариществ, пишет rus.err.ee со ссылкой на EUobserver.

    Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), действующие инструкции ЕС составили в конце 1990-х годов. После многолетних обсуждений входящие в ЕС страны сейчас рассматривают новые правила.
    На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони публично заявил депутатам Европейского парламента, что Венгрия и Эстония блокируют новую инструкцию по налогообложению коммерческих товариществ.
    Они также выступили против предложения о глобальном минимальном подоходном налоге.
    "Блокирование инструкции можно рассматривать как способ, с помощью которого Эстония и Венгрия хотят улучшить свои позиции при голосовании по минимальному налогу", - сказала эксперт по налоговой политике Oxfam International Кьяра Путатуру.
    В то же время ученый-юрист из Лейденского университета Мартин Ноувен проанализировал 2500 конфиденциальных документов инструкции и считает, что новые правила не решат самых важных проблем: «Компании по-прежнему смогут уклоняться от внутригосударственных законов, правила распространяются только на страны, а не на людей».

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