Хаос в аэропортах продолжается: отменены более 1400 авиарейсов
За рождественские выходные, начиная с пятницы, в мире было отменено более 8000 авиарейсов. В понедельник ситуация лишь усугубилась: как передает BBC News, сегодня вновь отменены свыше 1400 рейсов.
Сегодняшняя отмена почти 1400 рейсов нарушила планы сотен тысяч пассажиров.Фото: David Zalubowski, AP
По данным портала FlightAware, отслеживающего отправления из аэропортов мира, сегодняшняя отмена более чем 1400 рейсов касается главным образом пассажиров в Китае и США, сообщает BBC News.
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