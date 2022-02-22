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22 февраля 2022 в 8:58 Поделиться:









Свиноводы Эстонии: мы в катастрофическом положении

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

В совместном обращении Эстонский кооператив по разведению племенных свиней, свиноводческие хозяйства Rakvere Farmid и Atria Farmid отмечают: для того, чтобы эстонские свиноводы могли выжить и реализовать свои цели, отечественная свиноводческая отрасль нуждается в немедленном вмешательстве государства и финансовой поддержке, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Торгово-сельскохозяйственную палату Эстонии.

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Предприниматели указывают на то, что минимальная потребность в помощи составляет 6 млн евро, которые покроют дефицит примерно за три месяца, но, в зависимости от дальнейших расходов из-за кризиса, потребность в помощи может достичь 12 млн евро.

Цены на энергоносители и корма резко выросли, что привело к значительным потерям в отрасли: "Свиноводство в очень большой степени зависит от закупки кормов, стоимость которых увеличилась более чем на 40%".

Помимо значительного увеличения расходов, свиноводство также отличается крайне неблагоприятной конъюнктурой рынка. Хотя цены на зернофуражные культуры выросли, так называемая закупочная цена свинины на свободном рынке за последние шесть месяцев была примерно на треть ниже фактических производственных затрат, что сильно ударило по отечественному производству.