Насколько тесно финансовый сектор Эстонии связан с Россией и Беларусью?
Фото: KACPER PEMPEL, Reuters
Банк Эстонии оценил, насколько тесно финансовая система Эстонии связана с Россией и Беларусью, и может ли ей повредить остановка финансовых отношений с этими странами.
Кредитные убытки и ликвидность
Устойчивость действующих в Эстонии банков к перебоям в торговле с Россией, Беларусью и Украиной находится на высоком уровне. Эстонские банки хорошо капитализированы и на случай, если возникнет необходимость покрывать возможные кредитные убытки. Доля кредитов предприятиям, которые напрямую зависят от сделок с российскими компаниями, составляет менее 1%.
В то же время сложно оценить косвенные связи эстонского финансового сектора с российским рынком. Это может повлиять на поставщиков инвестиционных услуг, эстонских инвесторов, которые инвестировали в Россию, а также российских инвесторов, которые инвестировали в Эстонию или через Эстонию.
Если Эстония больше не сможет экспортировать на российский, белорусский и украинский рынки, а предприниматели по каким-то причинам не смогут найти альтернативные рынки, то объем экономики снизится примерно на 2%. В таком случае банки могут рассчитывать на то, что объем кредитов, просроченных более чем на 60 дней, вырастет с нынешних 0,3% до 0,8%, что в несколько раз меньше, чем во время последнего финансового кризиса. В распоряжении банков имеется достаточно капитала, чтобы покрывать потенциальные кредитные убытки в таких объемах.
В последние годы рост депозитов в эстонских банках был очень быстрым, и благодаря этому доля ликвидных активов банков находится на самом высоком уровне за последнее десятилетие. Центральный банк готов при необходимости предложить банкам кредит на поддержание ликвидности под залог.
Кредиты, инвестиции и вклады россиян, украинцев и беларусов в Эстонии
Среди депозитов в действующих в Эстонии банках вклады резидентов России, Украины и Беларуси составляют относительно небольшую часть – менее 0,5% от всех депозитов реального сектора по состоянию на конец 2021 года.
Объем кредитов, выданных банками Эстонии резидентам России, Беларуси и Украины, небольшой, в общей сложности менее 3 миллионов евро. По состоянию на конец 2021 года у эстонских банков не было требований по облигациям, факторингу и лизингу в отношении резидентов этих стран.
На Таллиннской бирже средства, связанные с резидентами России, составляют один миллион евро, то есть 0,02% от общего объема фондовой биржи.
Объем платежей в Россию
Объем международных платежей, осуществляемых при посредничестве эстонских банков с Россией, Украиной и Беларусью, относительно невелик, учитывая общий объем платежей через эстонские банки. В IV квартале 2021 года с этими странами было связано всего около 2% платежей нерезидентам.
Инвестиции пенсионных фондов в Россию
И инвестиционные, и пенсионные фонды Эстонии вложили в российские ценные бумаги по одному миллиону евро, что составляет 0,1% от активов инвестиционных фондов и 0,03% от активов пенсионных фондов.
Санкции в отношении Центробанка России
Банк Эстонии готов совместно с Европейским центральным банком и другими центральными банками еврозоны применить санкции, принятые правительствами Европейского союза и европейских стран. Поскольку Банк Эстонии не имеет активов и обязательств, связанных с Центральным банком России, по состоянию на 7 марта 2022 года Банк Эстонии санкции пока не применил.
Действительны ли рубли и где их можно обменять?
Торги рублями запрещены для банков, находящихся под санкциями ЕС и США. Другие банки могут торговать свободно, обменный курс рубля формируется на рынке, то есть на основании сделок купли-продажи (курс падает, если одновременно хотят продать очень большое количество рублей).
Банк Эстонии обмен валюты не осуществляет. Если вы хотите обменять рубли, обращайтесь либо в банки, либо в обменные пункты, которые предлагают соответствующую услугу. Следует учитывать, что курс рубля в разных обменных пунктах и в разные дни может колебаться больше обычного.
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. Там же ищите информацию о том, что делать, если платежи нарушены или люди хотят снять наличные в кризисной ситуации.
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