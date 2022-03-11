  • Поделиться:

    Россияне нашли лазейку для путешествий в Европу

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Российские пассажиры, оказавшиеся в ловушке после закрытия воздушного пространства, нашли лазейку. Они используют Сербию, чтобы добраться до Западной Европы, пишет Ärileht.

    Читайте также
    10 марта 2022
    Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
    Заполненность авиарейсов между Россией и Сербией увеличилась примерно на 50% в первую неделю марта по сравнению с довоенным уровнем. Количество пассажиров на рейсы из Сербии в страны Западной Европы, в том числе во Францию, Швейцарию, Италию и Кипр, увеличилось почти на две трети, сообщает Bloomberg.
    Поскольку Сербия заняла нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной, авиакомпания Air Serbia продолжает обслуживать российский рынок. Это создает лазейку для россиян, которые хотят уехать в Европу.
    По словам агента по продажам в аэропорту Белграда, который пожелал остаться анонимным, с начала войны авиакомпания как минимум удвоила количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург: «Я не чувствую себя хорошо, получая выгоду благодаря чужому несчастью, но это невероятно. Почти все рейсы полностью забронированы, помехой не является даже высокая стоимость билетов».
    Чаще всего россияне летят через Белград на Кипр, Францию, Швейцарию и Италию, а также в Словению, Австрию, Германию, Испанию и Великобританию. В январе поездки россиян в эти страны были скорее незначительными.
    Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал сохранять нейтралитет в войне и поддерживать связи с Москвой.
    Несмотря на закрытие воздушного пространства, россиянам не запрещено выезжать в страны Евросоюза. Некоторые наземные сообщения все еще открыты, в том числе железнодорожная линия в Финляндию и дороги в Финляндию и Латвию.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Россияне нашли лазейку для путешествий в Европу
Проверьте свой «долговой портфель», господа
Влияние санкций
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Coop Pank отчитался за февраль
Банк сообщил, что в феврале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза.
Банк сообщил, что в феврале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
БРИКС теряет букву Р
Все мнения
Эпицентр
Санкции против российского олигарха могут повлиять и на порт Силламяэ
В новом списке санкций ЕС против России фигурирует олигарх Андрей Мельниченко. Связанная с ним эстонская компания может также попасть под запрет - а это, в свою очередь, заденет и деятельность Силламяэского порта.
В новом списке санкций ЕС против России фигурирует олигарх Андрей Мельниченко. Связанная с ним эстонская компания может также попасть под запрет - а это, в свою очередь, заденет и деятельность Силламяэского порта.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение