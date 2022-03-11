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11 марта 2022 в 13:55 Поделиться:









Россияне нашли лазейку для путешествий в Европу

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Российские пассажиры, оказавшиеся в ловушке после закрытия воздушного пространства, нашли лазейку. Они используют Сербию, чтобы добраться до Западной Европы, пишет Ärileht.

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Заполненность авиарейсов между Россией и Сербией увеличилась примерно на 50% в первую неделю марта по сравнению с довоенным уровнем. Количество пассажиров на рейсы из Сербии в страны Западной Европы, в том числе во Францию, Швейцарию, Италию и Кипр, увеличилось почти на две трети, сообщает Bloomberg.

Поскольку Сербия заняла нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной, авиакомпания Air Serbia продолжает обслуживать российский рынок. Это создает лазейку для россиян, которые хотят уехать в Европу.

По словам агента по продажам в аэропорту Белграда, который пожелал остаться анонимным, с начала войны авиакомпания как минимум удвоила количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург: «Я не чувствую себя хорошо, получая выгоду благодаря чужому несчастью, но это невероятно. Почти все рейсы полностью забронированы, помехой не является даже высокая стоимость билетов».

Чаще всего россияне летят через Белград на Кипр, Францию, Швейцарию и Италию, а также в Словению, Австрию, Германию, Испанию и Великобританию. В январе поездки россиян в эти страны были скорее незначительными.

Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал сохранять нейтралитет в войне и поддерживать связи с Москвой.

Несмотря на закрытие воздушного пространства, россиянам не запрещено выезжать в страны Евросоюза. Некоторые наземные сообщения все еще открыты, в том числе железнодорожная линия в Финляндию и дороги в Финляндию и Латвию.