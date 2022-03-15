Новости

dv.ee

15 марта 2022 в 9:07 Поделиться:









Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли эстонское подразделение Swedbank причастно к отмыванию денег или иной преступной деятельности, пишет rus.err.ee.

Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. Как передал банк, у него нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть последствия.

Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле 2019 года возбудили в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.