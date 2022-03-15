Война в Украине: число жертв в Мариуполе может достигать 20 000, Зеленский запускает налоговую реформу
Жителей осажденного Мариуполя хоронят в братских могилах.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Идет двадцатый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 15 марта:
• По данным украинского Генштаба, наступление российских войск на всех направлениях окончательно застопорилось
. Как сообщает министерство обороны США, в ряде случаев речь идет о перегруппировке сил, однако главная причина - активное сопротивление, которое оказывают российской армии украинцы. Морально-психологическое состояние личного состава российских подразделений остается низким, военные отказываются выполнять приказы командиров, сообщает BBC News
.
• Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что официальная статистика по погибшим в городе мирным жителям не соответствует действительности
. По его оценкам, реальное число погибших в осажденном российскими войсками Мариуполе может достигать 20 000 человек, пишет "Украинская правда"
. "Хоронят кто где кого – во дворах, на улицах. Из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу даже похоронить близких", - дополняет картину Андрющенко.
• Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске радикальной налоговой реформы
и отмене проверок для всех работающих в стране компаний. Правительство Украины отменяет НДС и налог на прибыль. Вместо этого вводится единая ставка налога с оборота в 2%, а также упрощенная отчетность. Малый бизнес будет платить налоги добровольно, передает УНИАН
.
• США ввели санкции против 11 высокопоставленных российских военных
, в том числе в отношении главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и восьми заместителей министра обороны России, информирует BBC Russian
.
• Согласно прогнозам Международного валютного фонда, украинская экономика в этом году может сократиться более чем на треть
, если российское вторжение на территорию Украины превратится в затяжной военный конфликт, сообщает Reuters
.
• Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний
. Закон разрешает выдавать лизинговым самолетам российские сертификаты летной годности. Большинство иностранных самолетов, находящихся в руках российских авиакомпаний, зарегистрировано на Бермудских островах, напоминает Meduza.io
. В общей сложности стоимость оставшихся в России иностранных самолетов оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Аналитики предполагают, что вероятность их дальнейшего возврата западным владельцам ничтожно мала.
• Россия планирует ввести временный запрет на экспорт зерновых
в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также запрет на экспорт сахара в третьи страны. Членами ЕАЭС являются также Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Ограничения будут распространяться на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи), а также чистую рожь, ячмень и кукурузу. Запрет может вступить в силу уже сегодня, передает "Интерфакс"
.
• Российские военные применяют при ракетных обстрелах в Украине так называемые "ракеты-обманки"
, сообщает New York Times
. Эти небольшие ракеты длиной примерно 30 см монтируются на баллистические ракеты "Искандер-М" и выделяют при запуске большое количество тепла. Их цель - помешать радарам отслеживать цель и отвлечь на себя теплонаводящиеся ракеты противника. Ранее такие "ракеты-обманки" устанавливались на советских и российских ядерных ракетах.
• В среду подходит срок выплаты процентов по российским долларовым облигациям на общую сумму 117 миллионов долларов
, пишет Financial Times
. Инвесторы гадают, сможет ли Россия произвести выплаты в оговоренный срок (в течение 30 дней). Любая задержка или попытка расплатиться вместо долларов российскими рублями будет расценена западными рынками как очередное указание на приближающийся дефолт. Российское правительство ранее обещало обслуживать долг в обычном режиме.
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