ЕС рассматривает запрет на импорт российской нефти
Министры иностранных дел стран Евросоюза 21 марта рассмотрят пятый пакет санкций против России. По данным Reuters, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
Страны Балтии настаивают на введении запрета на импорт нефти, утверждают источники агентства
. Вместе с тем Германия предостерегает от поспешных решений из-за роста цен на энергоносители. Поводом для энергетического эмбарго может стать ухудшение войны - например, «российская химическая атака» на Украине или «массированная бомбардировка Киева».
США и Великобритания ранее в марте объявили об эмбарго на российскую нефть.
Европейские страны уже ищут пути снижения зависимости от российских газа и нефти. После начала войны в Украине Международное энергетическое агентство представило анализ возможности сокращения закупок российского газа, который позволяет ЕС сократить импорт российского газа более чем на треть в течение года. На выходных вице-премьер Германии Роберт Хабек встретился
в Дохе с эмиром Катара, где они договорились о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Болгария сообщила
, что не будет продлевать контракт с "Газпромом".
США думают также о расширении санкций в нефтегазовом, финансовом секторе и прочих стратегически важных отраслях российской экономики, сказал
замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
На выходных о заморозке инвестиций в России сообщили четыре главных нефтесервисных компании мира — Weatherford, Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton.
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