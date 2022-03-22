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22 марта 2022 в 6:40 Поделиться:









ЕС одобрил оборонную стратегию и создает силы быстрого реагирования

Совет Евросоюза одобрил оборонную концепцию альянса до 2030 года, которая предусматривает создание собственных сил быстрого реагирования численностью до 5000 человек.

Военные учения на базе Адажи в Латвии (иллюстративное фото). Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Речь в новой оборонной концепции идет в том числе о коллективной защите от кибератак, гибридных угроз, дезинформации, а также об укреплении военного потенциала ЕС на случай возможной агрессии.

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Задачами «Стратегического компаса» является, в числе прочего, улучшение координации между странами Евросоюза в области разведки и разработка единой космической стратегии.

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, концепция предусматривает увеличение инвестиций в европейский оборонный сектор.

В настоящее время оборонные расходы ЕС составляют 1,5 % ВВП (около 200 миллиардов евро).

Как отметил Боррель, это почти в 4 раза больше военных расходов России и почти столько же, сколько у Китая, однако ЕС тратит средства на оборону значительно менее эффективно.