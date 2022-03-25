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    Война в Украине: главные экономические новости к середине дня

    До конца 2022 года США намерены поставить в Европу как минимум 15 млрд кубометров сжиженного природного газа.Фото: Desmond Boylan, Reuters/Scanpix

    Идет тридцатый день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные экономические новости, связанные с ситуацией вокруг Украины, к середине сегодняшнего дня:

    США и Евросоюз заключили стратегическое соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европу до конца нынешнего года. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы обеспечить до 2030 года поставки на уровне около 50 миллиардов кубометров американского СПГ ежегодно, сообщает BBC News. Россия на сегодня обеспечивает примерно 40% совокупных потребностей стран ЕС в природном газе.
    Еврокомиссия и администрация США объявили о создании рабочей группы для разработки плана по снижению энергозависимости ЕС от России. У группы два основных направления работы: диверсификация поставок природного газа в Европу и постепенное сокращение спроса на него в странах ЕС, исходя из имеющейся климатической стратегии. Планируется, что та же группа будет участвовать в работе по укреплению энергетической безопасности Украины на ближайшие две зимы.
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    Руководство ЕС обязуется и дальше оказывать поддержку правительству Украины в его сегодняшних неотложных нуждах, а также создает специальный Трастовый фонд солидарности с Украиной, чтобы финансировать послевоенное восстановление страны - об этом говорится в 8-м пункте заключений состоявшегося в четверг саммита ЕС.
    Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на всех расположенных в Украине АЭС и прилегающих к ним территориях находится в пределах нормы, информирует украинский оператор "Энергоатом". Все четыре действующие атомные электростанции продолжают производить электроэнергию. Ранее российские войска захватили Запорожскую АЭС и законсервированную Чернобыльскую АЭС. Все технические решения руководства Запорожской атомной электростанции в настоящее время приходится согласовывать с российским военными, работников АЭС по прибытию подвергают тщательным проверкам, пишет УНИАН.
    Результаты проведенного Bloomberg опроса аналитиков говорят о том, что экономике России угрожает глубокая рецессия, которая, предположительно, растянется по меньшей мере на два года. Эксперты ожидают, что в 2022 году российская экономика сократится на 9,6%, инфляция при этом составит порядка 20%.
    Международное рейтинговое агентство Moody`s отзывает кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям, информируют "Ведомости". Ранее об аналогичном шаге объявили рейтинговые агентства S&P и Fitch (решение Fitch распространяется только на российские юридические лица, попавшие под санкции ЕС).
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    • Судя по всему, Petropavlovsk PLC - одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России - станет следующей в списке тех, кому угрожает технический дефолт, пишет Financial Times. Зарегистрированной в Лондоне Petropavlovsk до сегодняшнего дня не удалось провести купонный платеж на 560 000 долларов, поскольку британские активы ее банка ("Газпромбанк") оказались заморожены в результате санкций. Ранее по своим евробондам не смогла расплатиться "Северсталь".
    Российский автопроизводитель АвтоВАЗ в условиях санкций вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске для всех работников компании. Четырехдневная рабочая неделя будет введена с начала июня, изначально на три месяца. Формально руководство АвтоВАЗ объясняет свое решение "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".
    Курсирующий между Петербургом и Хельсинки поезд Allegro отменяется с 28 марта, сообщает Helsingin Sanomat. Накануне министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что дальнейшая эксплуатация поезда нецелесообразна. С начала российской интервенции в Украину Allegro оставался одним из немногих доступных маршрутов для выезда россиян в Европу. Поезда Allegro принадлежат совместному предприятию РЖД и VR "Карельские поезда" (с недавнего времени в отношении РЖД действуют санкции США).

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