42-й день войны России с Украиной: «нужно реформировать ООН», новые санкции могут затронуть дочерей Путина
Украина. Иллюстративное фото.Фото: Scanpix
Вторжение российских войск в Украину продолжается 42-й день. Главное к полудню 6 апреля:
Зеленский призывает реформировать ООН: «право вето не должно быть правом на смерть».
На заседании Совбеза ООН по Буче России не удалось убедить мир, что обвинения «бездоказательные и огульные». Представитель России Василий Небензя заявил, что обвинения «не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», приводит его слова Meduza
. Аргумент такой: трупы на видео «никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня». А российские военные, по его словам, покинули город примерно за такое время до первых кадров. Хотя по оценке AFP и Reuters, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель, напоминает российское издание «Коммерсант
».
«Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на вето не было правом на смерть», - с такими словами обратился к членам Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас главное - преобразовать систему ООН. «Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право, - сказал Зеленский. - Но, если вы не знаете, как принять решение, у вас есть два пути - либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант - самоустранитесь».
Исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно
. Однако США и их союзники будут делать все, чтобы сделать ее пребывание в этом органе «очень некомфортным», заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC
. Ранее она предложила
исключить Россию из Совета по правам человека ООН: «Это фарс».
Какими будут новые санкции.
Сегодня ЕС обсудит новые санкции против России, западная пресса уже выясняет, какими они могут быть. Санкции затронут олигархов, пишет
The Wall Street Journal, и членов их семей. Источники Reuters добавляют, что Еврокомиссия также предложит включить в новый пакет санкций запрет на импорт из России каучука и химикатов (возможно, и удобрений, хотя Владимир Путин исключил такую возможность, заявив, что удобрения будут брать, потому что «с голода никто не хочет умирать»).
Санкции могут затронуть дочерей Путина.
Несмотря на то, что президент России Владимир Путин никогда публично не признавал Катерину Тихонову и Марию Воронцову своими дочерьми, об этом не раз писали СМИ. О том, что против этих женщин могут быть направлены новые санкции, сообщает
Bloomberg, а также пишет
корреспондент The Wall Street Journal в Европе Лоуренс Норман. Bloomberg отмечает, что попадание Тихоновой и Воронцовой в санкционные списки будет «символическим шагом, поскольку неизвестно, есть ли у них значительные активы за пределами России, но он призван привлечь внимание президента». Впрочем, недвижимость в ЕС у них вероятно есть. В марте активисты пробрались
в дом в Биарице, который, по их мнению, принадлежит дочери Путина.
Intel остановил работу в России.
Intel вместе с мировым сообществом осуждает войну России против Украины и призывает к восстановлению мира. «Мы немедленно приостанавливаем весь бизнес в России. Это дополнит наше предыдущее решение прекратить поставки в Россию и Беларусь», - сказано в обращении
. В то же время компания обещает поддержать 1200 своих сотрудников в России. Intel также обещает свести к минимуму последствия для глобальных цепочек поставок.
Гуманитарная катастрофа в блокадном Мариуполе растет.
«Большинство из 160 000 остающихся в городе жителей лишены света, коммуникаций, лекарств, тепла и воды. Российские войска препятствуют доступу в город, чтобы заставить обороняющихся сдаться», - цитирует Британскую военную разведку агентство Reuters
.
За время войны убито уже 167 детей.
Ещё 279 ранено, сообщает
офис Генерального прокурора Украины.
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