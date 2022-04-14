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14 апреля 2022 в 8:34 Поделиться:









Стоимость дров за год выросла вдвое

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Стоимость дров за год выросла вдвое. Если еще осенью дрова из, например, ольхи можно было приобрести по цене 40 евро за квадратный метр, то сейчас за это же количество просят 85 евро и больше, пишет Maaleht.

За резким ростом цен стоит не только подорожание тракторного топлива и бензина для пил, но и шокирующие счета за электроэнергию, из-за чего зимой многие люди вновь перешли на печное отопление.

«Интерес к покупке дров в этом году значительно вырос, - подтвердил руководитель отдела сбыта древесины RMK Ульвар Кауби. – Люди стараются использовать больше дров для обогрева и меньше электроэнергии».

Кроме того, поставки древесины с востока на запад сокращаются, и компании ищут альтернативные источники сырья. «Чтобы работа электростанций не останавливалась, продавцы тепла и электроэнергии также начали запасаться дровами. Все это вызвало стресс на рынке и подняло цены», - признает Кауби.

RMK продает в качестве дров трехметровый отопительный брус по цене 40 евро за кубометр. Спрос большой, и вот-вот начнется перерыв в рубке леса, поэтому на данный момент заказ бревен лиственных пород приостановлен, а очередь на хвойные породы составляет несколько месяцев.

Эксперт по лесному хозяйству Хейки Хепнер регулярно составляет обзоры цен для газеты Metsaleht, и его данные показывают, что за год стоимость дров выросла на 93%.

Изменения происходят и на рынке пеллет: поскольку закупочная цена древесины значительно выросла, за год на треть подорожала и готовая продукция.