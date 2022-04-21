Эксперт: у девелоперов недвижимости половина товара «припрятана под прилавком»
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
Сегодня нехватку квартир на рынке усугубляют и фирмы развития недвижимости, которые не выставили на продажу часть уже находящихся в работе квартир, поскольку опасаются возможных убытков из-за резкого роста цен на строительные материалы и другие важные входящие, рассказывает Меэлис Рянк, исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.
«Фирмы развития недвижимости вовсе не хотят создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок. Мы имеем дело с попыткой минимизировать новые бизнес-риски, возникшие в последние месяцы. Поскольку застройщики и сами точно не знают, какова будет окончательная стоимость проекта, часть товара они предпочитают пока припрятать», — пояснил Рянк.
Разумеется, и раньше случалось, что конечная стоимость проектов оказывалась выше, чем планировалось изначально, но сегодня эта разница совершенно иного порядка, сообщается в пресс-релизе. «Если цена на металл за несколько недель вырастает на 50%, очевидно, что это не может не повлиять на конечную стоимость объекта, — сказал Рянк, добавив, что сейчас девелоперам приходится прикладывать немало усилий, чтобы выполнять даже ранее заключённые договоры. — Они не хотят подводить клиента, но, поскольку никто не хочет переплачивать, в некоторых случаях может оказаться выгоднее заплатить неустойку и выйти из договора».
«В настоящее время самое раннее, когда может определиться себестоимость, – это когда реальное строительство уже идёт, а до этого и покупатели, и продавцы вынуждены ловить рыбу в мутной воде. Чем дольше будет продолжаться беспрецедентное ралли цен на стройматериалы, энергию и другие входящие, тем позже застройщики, наконец, выставят на рынок квартиры, которые пока лежат на полке в ожидании своего часа», — заключил он.
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