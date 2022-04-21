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dv.ee

21 апреля 2022 в 8:02 Поделиться:









Эксперт: у девелоперов недвижимости половина товара «припрятана под прилавком»

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Сегодня нехватку квартир на рынке усугубляют и фирмы развития недвижимости, которые не выставили на продажу часть уже находящихся в работе квартир, поскольку опасаются возможных убытков из-за резкого роста цен на строительные материалы и другие важные входящие, рассказывает Меэлис Рянк, исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara.

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«Фирмы развития недвижимости вовсе не хотят создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок. Мы имеем дело с попыткой минимизировать новые бизнес-риски, возникшие в последние месяцы. Поскольку застройщики и сами точно не знают, какова будет окончательная стоимость проекта, часть товара они предпочитают пока припрятать», — пояснил Рянк.

Разумеется, и раньше случалось, что конечная стоимость проектов оказывалась выше, чем планировалось изначально, но сегодня эта разница совершенно иного порядка, сообщается в пресс-релизе. «Если цена на металл за несколько недель вырастает на 50%, очевидно, что это не может не повлиять на конечную стоимость объекта, — сказал Рянк, добавив, что сейчас девелоперам приходится прикладывать немало усилий, чтобы выполнять даже ранее заключённые договоры. — Они не хотят подводить клиента, но, поскольку никто не хочет переплачивать, в некоторых случаях может оказаться выгоднее заплатить неустойку и выйти из договора».

«В настоящее время самое раннее, когда может определиться себестоимость, – это когда реальное строительство уже идёт, а до этого и покупатели, и продавцы вынуждены ловить рыбу в мутной воде. Чем дольше будет продолжаться беспрецедентное ралли цен на стройматериалы, энергию и другие входящие, тем позже застройщики, наконец, выставят на рынок квартиры, которые пока лежат на полке в ожидании своего часа», — заключил он.