Эстония выпустит на рынок 10 000 тонн жидкого топлива из госрезерва
Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann
Эстония выпустит на рынок 10 000 тонн жидкого топлива из своих резервов, чтобы принять участие в международных усилиях по смягчению дефицита нефтепродуктов на мировых рынках.
Такое решение было одобрено правительством по предложению Международного энергетического агентства (IEA) с учетом необходимости совместных действий против российской агрессии, пишет rus.err.ee.
В Центре госрезерва уточнили, что Эстония задействует свои запасы, которые хранятся в Финляндии или Швеции, а за деньги от продажи топлива резерв будет пополнен осенью, причем закупленное осенью топливо будет размещено уже в пределах Эстонии.
В начале апреля IEA решило задействовать 120 млн баррелей из глобальных нефтяных резервов, чтобы смягчить ситуацию на рынке, обострившуюся из-за нападения России на Украину. Доля Эстонии составила 74 000 баррелей или 10 000 тонн нефтепродуктов, что соответствует 4% госрезерва или потребностям Эстонии в жидком топливе на четыре дня.
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