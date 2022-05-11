Власти планируют выплату субсидий портовым и железнодорожным компаниям

Силламяэ готовится к сокращениям людей и расходов. Тийт Вяхи: «У нас есть план B, C, D и E. До свиданья!»

Над компаниями и регионами, которые были тесно связаны с Россией, сгущаются тучи. В Ида-Вирумаа ряд крупных предприятий и значимых работодателей уже ощущают на себе нешуточные последствия санкций. Город Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.