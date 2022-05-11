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    Власти планируют выплату субсидий портовым и железнодорожным компаниям

    Министерство экономики планирует предоставить временную субсидию для выплаты заработной платы компаниям, занимающимся железнодорожными перевозками и предоставляющим портовые услуги, сообщает ERR.

    В сфере железнодорожных перевозок и портовых услуг в Эстонии в прошлом году действовало около 100 различных фирм.Фото: Лийз Трейманн
    По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, речь идет о предприятиях транзитного сектора, которые потеряли значительную часть своего оборота из-за отказа от российского транзита, информирует ERR.

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    Власти планируют выплату субсидий портовым и железнодорожным компаниям
    Министерство экономики планирует предоставить временную субсидию для выплаты заработной платы компаниям, занимающимся железнодорожными перевозками и предоставляющим портовые услуги, сообщает ERR.
    Министерство экономики планирует предоставить временную субсидию для выплаты заработной платы компаниям, занимающимся железнодорожными перевозками и предоставляющим портовые услуги, сообщает ERR.
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