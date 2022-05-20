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20 мая 2022 в 12:02 Поделиться:









Тедер, Корб и Центристская партия обвиняются в торговле влиянием

Депутату Михаилу Корбу предъявлено объявление в торговле влиянием. Фото: Andras Kralla

Государственная прокуратура в пятницу предъявила обвинение в коррупции бизнесмену Хиллару Тедеру, депутату Рийгикогу Михаилу Корбу и Центристской партии, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинительному заключению, в 2019 году, являясь на тот момент генеральным секретарем Центристской партии, Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна, действуя в интересах Хиллара Тедера и предприятия Porto Franco.

По версии следствия, Корб оказал на мэра Талллинна, своего однопартийца Михаила Кылварта влияние для получения предприятием неравного и необоснованного преимущества от градоначальника и подчиненных ему должностных лиц при определении платы за сервитут.

Прокуратура считает, что в результате оказанного влияния плата за сервитут на участок городской земли для строительства подъездной дороги к парковке у расположенного в центре Таллинна объекта недвижимости Porto Franco была уменьшена с 776 580 евро до 301 000 евро. После снижения платы Тедер перечислил Центристской партии 120 000 евро, а всего он якобы пообещал пожертвовать ей до 1 млн евро.